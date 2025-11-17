Tom Cruise recibe el Oscar honorífico: «Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy»

Todavía quedan más de tres meses para el despliegue oficial de la alfombra roja de Hollywood. Sin embargo, en la meca del celuloide ya han entregado la primera estatuilla dorada: Tom Cruise ha recibido el Oscar honorífico durante la ceremonia de los Governors Awards 2025. A sus 63 años, el de Siracusa recogió el homenaje a toda una carrera de las manos de Alejandro González Iñárritu, el cineasta mexicano con el que en 2026 estrenará Judy. Pues en lo que parece un punto de inflexión en su trayectoria hacia un registro autoral, el actor ha aprovechado su discurso para volver a poner en valor la experiencia cinematográfica en el patio de butacas.

Nominado en tres ocasiones al mayor reconocimiento de la industria del entretenimiento (por Nacido el cuatro de julio en 1990, Jerry Maguire en 1997 y Magnolia en el 2000), Tom Cruise siempre mantuvo esa especie de deuda pendiente con el Oscar a lo largo de su filmografía. No obstante, salvando excepciones como Leones por corderos, la estrella ha pasado las últimas dos décadas protagonizando blockbusters comerciales del terreno de la acción. Dejando de lado, la vis autoral que podía dirigirlo hacia nuevas consideraciones de la Academia sucumbió ante los números de la taquilla y la relevancia comercial. La guerra de los mundos, incontables entregas de la saga Misión Imposible, Noche y día, Jack Reacher, Oblivion, Al filo del mañana…el apellido de Cruise va de la mano de esa condición de «cine espectáculo» que la industria tanto necesita en la actualidad. Aunque su mayor hito en la taquilla fu el reciente fenómeno de Top Gun: Maverick, la cual consiguió en plena época de pospandemia lograr unos ingresos en el box office de 1.493 millones de dólares.

Ahora, sin saber muy bien si su implicación en la franquicia de Ethan Hunt tendrá una nueva entrega a corto plazo, Cruise podría seguir esta senda virtuosa y quién sabe, volver a firmar papeles memorables que poseen sobre él de nuevo, una mirada acorde a su innegable talento como intérprete.

Tom Cruise consigue el Oscar

Durante el evento, celebrado en el salón de baile Ray Dolby de Los Ángeles, varias celebridades de la profesión no se quisieron perder la gala homenaje a un Tom Cruise que posiblemente, merecía haber recibido en algún momento de su carrera un premio Oscar. Por eso, como espectadores de lujo asistieron Steven Spielberg, Emma Stone, Ariana Grande o Emily Blunt, entre otros.

En el discurso, Cruise bromeó con la idea de seguir haciendo él mismo las acrobacias arriesgadas de sus filmes: «Quiero que sepan que haré todo lo posible por este arte, para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine. Ojalá sin romperme muchos huesos más».

Tom Cruise makes a speech as he accepts his first-ever Oscar. “Making films is not what I do, it’s who I am… no matter where you’re from, in a theater we laugh, we feel, we hope together, and that’s the power of this art form” pic.twitter.com/CTu65nR2hJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 17, 2025

También, el protagonista de Algunos hombres buenos dejó bastante claro que su vida seguirá vinculada al cine, porque es lo que le define. Es su identidad: «Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy…no importa de dónde seas, en una sala de cine reímos, sentimos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte».

¿Cuándo se estrena ‘Judy’?

Su colaboración con Iñárritu llegará a los cines el 2 de octubre de 2026, reuniéndose con un casting repleto de grandes actores como Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Riz Ahmed.