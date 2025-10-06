Alejandro G. Iñárritu habla de su nueva película junto a Tom Cruise: «Sorprenderá al mundo»

2026 va a ser un año clave para las carreras cinematográficas de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise. Y aunque obviamente a estas alturas, ninguno tiene que demostrar nada, ambos se encuentran en una especie de punto de inflexión fílmico. El director mexicano no se enfrenta a un proyecto ambicioso desde hace más de una década, cuando en 2015 estrenó El renacido. En 2022 proyectó en salas Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, pero esta fue una producción sin ninguna estrella en el cartel. A pesar de ello logró entrar en concurso en el Festival de Venecia y obtuvo una nominación en los Oscar a la mejor fotografía (Darius Khondji). Cruise por su parte, aparentemente acaba de finalizar su etapa al frente de la saga de Misión Imposible con Sentencia final y ahora, junto al cineasta, vuelve al registro autoral a las órdenes del propio Iñárritu con Judy. Un proyecto que según el realizador, «sorprenderá al mundo».

En el reparto de la última cinta de Iñárritu-por si la presencia de Tom Cruise no fuese suficiente-encontramos a toda una ristra de superestrellas de Hollywood: Sandra Hüller (Anatomía de una caída), John Goodman (El gran Lebowski), Michael Stuhlbarg (Call me by your name), Jesse Plemons (El poder del perro), Sophie Wilde (Háblame) y Riz Ahmed (Nigthcrawler), completan uno de los elencos corales más estimulantes de los últimos años. Eso sí, de momento sabemos muy poco de Judy y de hecho, el nombre es por el momento provisional.

Sí conocemos por otro lado, la implicación del director en el guion junto a antiguos colaboradores escritores como Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, guionista mexicana que debutará en la industria norteamericana. En la fotografía, Iñárritu volverá a contar con el tres veces ganador del premio de la Academia, Emmanuel Lubezki. Judy estará rodada en 35 milímetros y según las principales fuentes, se trata de un relato que estará cargado de humor.

Iñárritu y Tom Cruise: talento puro

Tanto Iñárritu como Tom Cruise representan, dos perfiles perfeccionistas que suelen desear el control absoluto de las producciones cinematográficas en las que trabajan. Esto a priori, podría haber supuesto una problemática para el enfoque de la producción y no obstante, el cineasta aseguró que fue la relación más «asombrosa, inesperada, dulce y tierna» que ha tenido en un set.

Después, el ganador de tres Oscar incidió en cómo había sido la experiencia en la filmación con Cruise y el resto del equipo: «Sus modales, su comprensión, su pasión, su integridad y la forma en que se prepara. Le encanta el proceso. El cine ha sido su vida durante 40 años (…) Sorprenderá al mundo. La gente verá algo nuevo. Fue una bendición, y no sólo él, sino todo el elenco. No los pasamos genial. Fue un desafío, pero fue una comedia desenfrenada. Y nos reímos mucho. Nos lo pasamos genial».

¿Cuándo se estrena ‘Judy’?

En su entrevista con IndieWire, Iñárritu reveló que el filme se encuentra en plena postproducción y que todavía quedaba «mucho camino por recorrer». Warner programó el estreno oficialmente para dentro de un año: el 2 de octubre del 2026. Por lo que no parece que su proyección en salas vaya a sufrir ningún tipo de retraso.