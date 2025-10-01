Ni ‘Jerry Maguire’ ni ‘Eyes Wide Shut’: la mejor actuación de Tom Cruise acaba de regresar al streaming

Nominado hasta en tres ocasiones a los premios de la Academia, no cabe duda de que el protagonista de la saga Misión Imposible es uno de los grandes intérpretes de su generación. Entre otras cosas porque a diferencia de algunas de las estrellas del nuevo Hollywood, el de Siracusa salió de la nada, a través de esfuerzo y puro talento interpretativo. Hoy, muchos lo ven como una celebridad que en realidad, no forma parte de ese grupo de leyendas de la profesión. Pero en realidad nos ha dejado papeles memorables en diferentes registros, aunque la mejor actuación de Tom Cruise no se encuentra como muchos piensan, dentro Jerry Maguire o en la perturbadora Eyes Wide Shut. El personaje imborrable de su filmografía es el del coach sexual, Frank T.J. Mackey en Magnolia: el drama coral de Paul Thomas Anderson que acaba de aterrizar hoy en Filmin.

Como en tantas otras ocasiones, la alfombra roja de la edición de Magnolia no fue nada justa con la calidad y el impacto del filme. Tendencia habitual en cada uno de los trabajos de Anderson. El californiano ha optado en 11 ocasiones a las estatuillas doradas, sin todavía haber obtenido ningún premio por parte de la Academia. Eso sí, este año gracias a la reciente Una batalla tras otra, quizás por fin pueda alzarse con un más que merecido Oscar. Porque ni siquiera habiendo propiciado la mejor actuación de Tom Cruise, este pudo lograr la recompensa de un rol inolvidable y por qué no decirlo, completamente vaticinador de la actual masculinidad frágil y los llamados incels. Aparte de la nominación para Cruise, cuyo triunfo cayó del lado de Michael Caine por Las normas de la casa de la sidra, el filme entró en las consideraciones de mejor guion original (lo ganó Alan Ball por American Beauty) y mejor canción (se lo llevó Phil Collins con la You’ll Be In My Heart de Tarzán). Pero no entró siquiera en las valoraciones a la mejor dirección ni a la mejor película.

Magnolia está disponible desde hoy en Filmin. También pueden acceder a ella los suscriptores de Movistar Plus. La plataforma catalana celebra el estreno de Una batalla tras otra con la incorporación a su catálogo de otras dos producciones de Anderson; Boogie Nights (día 1 de octubre) y Puro vicio (día 3 de octubre)

La mejor actuación de Tom Cruise

Enlazando a un ritmo vertiginoso su presentación, Magnolia cuenta nueve historias paralelas que se desarrollan en el Valle de San Fernando, Los Ángeles. Todas ellas están de algún modo u otro conectadas en un eterno arco de redención y a grandes rasgos, en la eterna búsqueda de ser queridos y perdonados. En ese contexto se desarrollan y entrelazan las tramas de un presentador de concursos, un ex niño prodigio, un actual niño prodigio, un enfermo terminal , su enfermero, el hijo perdido de este, una mujer arrepentida de su pasado, un policía solitario y una mujer en una espiral de autodestrucción.

El elenco está repleto de artistas reconocidos. Desde John C. Reilly a Julianne Moore, pasando por Phillip Seymour Hoffman y William H. Macy. Pero a pesar de sus brillantes trabajos, ninguno de ellos alcanza la que es hasta la fecha, la mejor actuación de Tom Cruise. Una performance prodigiosa que va desde la intensidad corporal hasta la contención más absoluta de una mirada repleta de rencor y de odio.

PTA saca lo mejor de sus actores

No es de extrañar que Paul Thomas haya logrado sacar la mejor actuación de Tom Cruise. El cineasta crea personajes perfectos para el lucimiento de sus intérpretes, lo que sumado a un puesta en escena brutal, termina elevando exponencialmente el talento innato de las grandes estrellas que asumen sus creaciones. Ahí está su labor con Daniel Day-Lewis en Pozos de ambición y El hilo invisible o el perfil dramático de Adam Sandler en Embriagado de amor.