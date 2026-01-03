Cae el delincuente más reincidente del polígono del aeropuerto de Palma

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras incumplir de manera reiterada una orden judicial que le prohibía acceder al polígono industrial situado en las inmediaciones del aeropuerto de Palma. Al detenido se le atribuye además la comisión de múltiples delitos, entre ellos sustracción de vehículos de alta gama, daños, delitos contra la seguridad vial, hurto y atentado contra agentes de la autoridad.

La investigación sobre la actividad del presunto autor se inició el pasado mes de noviembre, coincidiendo con su salida del Centro Penitenciario de Palma. Desde ese momento, el individuo habría retomado una intensa actividad delictiva en distintos puntos de la isla, principalmente en los municipios de Calvià, Palma y Llucmajor. Según fuentes policiales, el detenido protagonizó numerosas fugas de alto riesgo tras ser sorprendido en la comisión de los delitos, llegando a poner en grave peligro la integridad física de los agentes intervinientes y de otros usuarios de la vía pública.

El modus operandi del arrestado generó una notable alarma social, especialmente entre empresarios, trabajadores y usuarios de los aparcamientos de larga estancia y empresas de alquiler de vehículos ubicadas en el polígono cercano al aeropuerto. Ante la reiteración de los hechos y el riesgo que suponía su presencia en la zona, la autoridad judicial acordó imponerle una orden de alejamiento, medida que fue quebrantada en varias ocasiones de forma deliberada.

Finalmente, el pasado domingo, agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención tras constatar un nuevo incumplimiento de la citada orden judicial. El arrestado fue puesto a disposición judicial en la tarde del día siguiente y, a instancias del Ministerio Fiscal, el órgano judicial competente decretó su ingreso en prisión.

Cabe destacar que, desde su excarcelación en noviembre, el investigado llegó a acumular hasta trece detenciones en un breve espacio de tiempo, lo que evidencia la persistencia y gravedad de su conducta delictiva.

En el desarrollo de las distintas actuaciones policiales participaron de manera coordinada varios cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales de los municipios afectados. Gracias a estas intervenciones, se logró la recuperación de varios vehículos sustraídos, así como una importante cantidad de dinero en efectivo que había sido robada a un cliente de un hotel de la zona.

La Jefatura apunta que la Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de este tipo de delitos, destacando la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales y la rápida actuación judicial en casos de reincidencia.