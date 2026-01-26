Hallan en Gaza el cuerpo del último rehén del 7-O asesinado por Hamás, Ran Gvili, y lo devuelven a Israel

Los restos del último rehén retenido en la Franja de Gaza, Ran Gvili, fueron identificados y devueltos a Israel el lunes 26 de enero, 843 días después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. Gvili, de 24 años y policía, murió luchando contra los terroristas de Hamás el día de la masacre terrorista. Ran Gvili ha sido el último de los 251 rehenes secuestrados en regresar a Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Hamás debe desarmarse como parte de la Fase II del alto el fuego. También elogió al grupo por su «arduo trabajo» en la devolución de los restos.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se ha mostrado «emocionado» con la noticia. Por su parte, el presidente Isaac Herzog ha declarado que «por primera vez desde 2014, no hay ciudadanos israelíes secuestrados en Gaza. Una nación entera rezó y esperó este momento».

Los padres del policía, Talik e Itzik Gvili, se han mostrado aliviados después del regreso de los restos mortales de su hijo. Rodeada de su familia, la madre de Ran Gvili Talik ha manifestado que se siente «orgullosa» de haber llegado finalmente a este momento tras más de dos años de campaña por el regreso de su hijo, policía, quien murió en combate el 7 de octubre de 2023, y cuyo cuerpo fue trasladado a Gaza.

En particular, Talik Gvili ha afirmado que la familia está orgullosa «porque sabemos que fueron soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel quienes rescataron a Rani de ese maldito lugar».

«Estamos muy orgullosos de ustedes, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, orgullosos de la policía, orgullosos del gobierno, orgullosos de todos los que nos dieron tanta fuerza, orgullosos del primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa, orgullosos del presidente estadounidense Donald Trump», ha destacado, mencionando también por su nombre a los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y al hombre clave del gobierno en la liberación de los rehenes, Gal Hirsch.

«Nuestro orgullo es mucho, mucho más fuerte que nuestro dolor», ha destacado. «El pueblo de Israel vive y es fuerte. Rani regresó a casa como una verdadera heroína de Israel, y estamos muy orgullosos del mundo», ha afirmado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que 20 países más se han unido a la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump. Leavitt no ha identificado a los nuevos miembros.

La Junta de Paz ha recibido el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar la gestión de la Franja de Gaza durante los próximos dos años. En cambio, la administración Trump pretende utilizar el panel para abordar otros conflictos en todo el mundo.