Israel exige «medidas inmediatas» a Sánchez por el ataque antisemita al cementerio judío de Barcelona

Israel ha exigido este domingo «medidas inmediatas» al Gobierno de Pedro Sánchez por el ataque antisemita al cementerio judío de Barcelona el pasado sábado. La embajadora de Israel en España, Dana Erlich, ha advertido de que el antisemitismo «no puede normalizarse» y ha reclamado una respuesta firme y urgente por parte de las autoridades. Este ataque se enmarca en un aumento preocupante de actos antisemitas en varios países europeos en los últimos años.

La embajada de Israel en España ha exigido medidas inmediatas al Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque antisemita perpetrado contra el cementerio judío de Les Corts, en Barcelona. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Embajada de Israel ha condenado enérgicamente el vandalismo y ha alertado del grave aumento del antisemitismo en la ciudad: «Condenamos el vandalismo en el cementerio judío de Les Corts. Este acto despreciable nos llena de indignación y preocupación. Nos solidarizamos con la comunidad judía de Barcelona y exigimos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para resolver este caso», ha señalado la representación diplomática israelí.

El comunicado ha subrayado que «el antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede ser tolerado bajo ningún concepto» y ha recordado que «la lucha contra el odio y la intolerancia es una responsabilidad de toda la sociedad, no sólo de los judíos».

El antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede ser tolerado bajo ningún concepto. La lucha contra el odio y la intolerancia es una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de los judíos. L’antisemitisme, en qualsevol de les seves formes, no pot ser tolerat sota cap… https://t.co/jAsDyQ4cl1 — Dana Erlich 🇮🇱 (@DanaErlich) January 25, 2026

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Barcelona (CJB) también han exigido «máxima firmeza frente al antisemitismo» tras el ataque vandálico de este sábado, en el que varias tumbas fueron profanadas. En un comunicado conjunto, reclamaron la identificación de los autores y que «sean perseguidos y juzgados conforme a la ley».

Las organizaciones judías han denunciado que este ataque supone «una grave ofensa a la memoria de los fallecidos» y «un atentado contra los valores de convivencia, respeto y libertad religiosa». Además, alertan de una escalada preocupante: «Anteriormente, los antisemitas señalaron al colegio judío de Barcelona, poniendo en riesgo a cientos de menores, así como comercios y lugares de trabajo de ciudadanos judíos. El antisemitismo ha pasado de las palabras a los hechos».