Juan Caldés: «Sánchez ataca Israel por oportunismo, utiliza a los palestinos para distraer la atención»

España ha anunciado este jueves 4 de diciembre que renuncia a participar en Eurovisión después de que la 95° Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, haya decidido apoyar la participación de Israel. Irlanda, Países Bajos y Eslovenia también se han sumado al boicot. En una entrevista con OKDIARIO, Juan Caldés, coordinador europeo de la European Jewish Association, ha destacado que «Sánchez ataca Israel por oportunismo, utiliza a los palestinos para distraer la atención». La entrevista coincide en los días en los que se ha celebrado el Día del Patrimonio Mizrají, 30 de noviembre, jornada dedicada a reconocer la historia, la cultura y el legado de los judíos originarios de Oriente Medio y el norte de África. Una fecha que, además, llega justo después del 29 de noviembre de 1947, cuando Naciones Unidas votó la partición de Palestina y la creación de dos estados, el de Israel y de Palestina.

La European Jewish Association representa a más de 600 comunidades judías a lo largo del continente, desde la península Ibérica, en Portugal y España, hasta los países bálticos y el este de Europa. Los tres pilares de la organización son luchar contra el odio a Israel, fomentar la vida judía en el continente y por último, luchar contra la negación o trivialización del Holocausto.

Las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel han abierto una grave brecha diplomática entre España y Jerusalén, y han situado a la comunidad judía en el centro de una creciente preocupación por el aumento del odio a Israel. Caldés, coordinador europeo de la European Jewish Association, ha advertido en esta entrevista de un «momento crítico» para los judíos en Europa, denuncia la normalización del odio a Israel desde las instituciones y alerta del riesgo que suponen tanto el extremismo islamista como el discurso político dominante.

Boicot de España a Israel en Eurovisión

– PREGUNTA.- ¿Qué le parece la decisión de España de no ir a Eurovisión tras el anuncio de que se acepta la participación de Israel?

– RESPUESTA.- El Gobierno de España y RTVE, televisión que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, siguen con su deriva y obsesión antiisraelí y con amenazas de no sólo no participar pero también de no transmitir Eurovisión. Es una auténtica vergüenza. Confío en que una vez más la mayoría de la sociedad española, que ya otorgó los 12 puntos a Israel este año, vuelvan a poner en su sitio al Gobierno más antiisraelí de la historia democrática de nuestro país.

– P.- Las declaraciones de Pedro Sánchez después de la guerra en Gaza han creado tensiones con el gobierno de Israel. ¿Por qué cree que hace este tipo de declaraciones?

– R.- Por una parte, lo hace por conveniencia y oportunismo electoral. Ha enarbolado la causa palestina para distraer la atención de los problemas nacionales tan severos que tiene y atraviesa este país. Creo este es el Gobierno más radical y más espantoso de la España democrática de los últimos en lo que conviene a la relación entre España e Israel. Estamos ante el Gobierno abiertamente hostil a la vida judía y sobre todo al Estado de Israel.

– P. ¿Qué piensa de los socios del Gobierno de Sánchez?

– R.- Estamos con ministros que abiertamente hacen proclamas antisemitas, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando dijo «desde el río hasta el mar, Palestina, será libre», que es una proclama antisemita. Sira Rego, que a pocas horas del 7 de octubre estaba celebrando la resistencia palestina. Tenemos ministros que abiertamente no esconden su antisemitismo.

– P. ¿Cree que es una estrategia de Sánchez?

– R.- Pedro Sánchez no sólo lo hace por causa ideológica, sino porque realmente intenta distraer la atención de los problemas serios de su partido, de su familia y de los temas de corrupción tan grandes que estamos viviendo en nuestro país. Ha intentado enarbolar la bandera palestina desde un punto de vista internacional. Pero a Sánchez, no le importa la vida a los palestinos, menos que la vida a los españoles, sólo su supervivencia política.

– P.- ¿Cree que parte del discurso de Pedro Sánchez y otros políticos en España contribuye a normalizar ciertas narrativas contra Israel?

– R.- Intento dar el beneficio de la duda. Pero cuando hablamos de las instituciones de un Estado. Los políticos tienen que saber muy bien y estar muy preparados sobre lo que dicen y de las consecuencias que puede haber. Cuando dicen desde río hasta el mar que habrá un Estado palestino, sustituyendo al Estado judío. Es una proclama de un genocidio absoluto.

Hamás y Hezbolá en España y Europa

– P.- Las autoridades europeas llaman la atención sobre la implantación de Hamás y Hezbolá. ¿Qué supone para la seguridad de la población?

– R.- Según los datos de Interior, este año se han detenido ya a 94, 96, casi 100 personas relacionadas las células islamistas y yihadistas. Un tercio de esas personas vienen de Cataluña. Han detenido a varios operativos y miembros de comandos de Hezbolá que estaban fabricando bombas.

– P.- ¿Y en el resto de Europa?

– R.- En Dinamarca, el Mossad ha tenido que ayudar a los servicios de inteligencia daneses para parar ataques contra la comunidad judía. Ya no diferencian entre Israel y judíos, porque el objetivo siempre es el mismo. Alemania ha sido otro país donde tienen una presencia muy grande. Bélgica, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo y el Reino Unido. España no está a esos niveles con Hamás, pero sí con Hezbolá, que tiene mucha mayor presencia en Cataluña y, evidentemente, desde el yihadismo islámico, con el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas que siguen penetrando nuestro país como la Hermandad musulmana y la penetración siempre de Irán por detrás en todo esto.

– P.- ¿Cree que hay antisemitismo en España?

– R.- España es un caso muy curioso. Lo digo como español y judío. Tuvo la población judía más elevada durante muchísimo tiempo hasta la Inquisición de 1492. Luego, durante casi 500 años, no hubo presencia judía apenas. Ahora hay 50.000 judíos, según los datos de la Federación de Comunidades Judías de España. Somos de los pocos países donde la comunidad está creciendo.