La lista de países que se suman al boicot de España a Eurovisión 2026

España no participará en la próxima edición de Eurovisión, tal y como ha anunciado RTVE este jueves después de las votaciones de la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) celebradas en Ginebra y que han determinado la permanencia de Israel en el festival musical. Tras la noticia de la ausencia de España en la próxima edición, estos países se han unido al boicot a Eurovisión anunciando que tampoco estarán en Viena el próximo 16 de mayo. Estos países, por el momento, son Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

El Consejo de Administración de RTVE ya acordó el pasado septiembre que España no estaría en Eurovisión en caso de que Israel si acudiera a la cita musical. La medida pretendía ser un instrumento de presión para sancionar a la nación judía por sus acciones en la guerra de Gaza.

RTVE, junto con otros siete países, había solicitado por escrito que en la 95ª Asamblea Genera de la UER se realizara una votación secreta para decidir sobre la permanencia de Israel en el festival. La presidencia de la UER denegó a España y a los otros países la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.

Ahora se espera que otros países que también solicitaron la votación para sacar a Israel de Eurovisión anuncien que se unen a España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Bélgica fue uno de los países que, junto a España, consideraba que la participación de la nación judía en el festival era inadmisible y superaba «los límites» que estaban dispuestos a aceptar, por lo que se espera que en las próximas horas anuncie su retirada. Portugal ya ha informado que durante la tarde de este jueves anunciará su decisión final sobre su participación. Tanto España como Países Bajos han participado en Eurovisión desde sus inicios, en 1956. Irlanda es, junto con Suecia, el país que más veces ha ganado el certamen, hasta el siete ocasiones.

Alfonso Morales, secretario General de RTVE, ha explicado que la Corporación pública «reconoce y valora» las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión. «Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes. Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral», ha remarcado.