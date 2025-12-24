Está en Prime Video y es una joya: la película española de la que todo el mundo está hablando

Como ya hemos comentado en más de una ocasión, el streaming representa una vida extra para todas aquellas producciones que no lo han tenido fácil en la gran pantalla o en la televisión. El fracaso de La casa de papel en Antena 3 y su posterior éxito internacional en Netflix es la viva prueba de ello. Por eso hoy recomendamos, una producción un tanto desconocida para los espectadores, cuyo paso por Prime Video la ha elevado a la categoría de película española viral. Nos referimos al drama bélico Ebro, de la cuna a la batalla.

Estrenada hace una década en las televisiones autonómicas de TV3 y Canal Sur, esta propuesta audiovisual de apenas hora y media de duración supuso el regreso al terreno de la ficción de Roman Parrado, realizador que debutó en 2010 con el thriller 14 días con Víctor. Posteriormente, el director catalán ha configurado una carrera en torno al formato televisivo, mediante otros ejercicios históricos sobre la Guerra Civil española, como Èxode, de la batalla a la frontera. Aunque del mismo modo, regresó al género documental a través de la miniserie de Movistar Plus, Pioneras y, al a menudo turbio espacio del true crime con El asesino de la baraja y El Rey del Cachopo.

Pero tras el impacto de este fenómeno en Prime Video, la película española esconde en la elaboración de su libreto al talento con el que se explican la mayor parte de las bondades del proyecto. Hablamos del guionista ganador del Goya, Eduard Sola. El de Santa Eulàlia de Ronçana es en la actualidad uno de los escritores más reclamados en la industria nacional. Porque, aparte de galardón en la fiesta del cine español por Casa en llamas, Sola es el responsable de la cocreación de Querer, el maravilloso serial cerrado de la directora Alauda Ruiz de Azúa y es coguionista de Mi amiga Eva, una de las mejores películas españolas de este 2025.

Así, con el evidente potencial detrás de la confección de Ebro, de la cuna a la batalla…¿de qué trata esta historia contextualizada en el final de la Guerra Civil?

Prime Video: una película española repleta de talento

El punto central, como su propio nombre indica, se ubica en la Batalla del Ebro. El enfrentamiento más sangriento y largo de la Guerra Civil en el que perdieron la vida, aproximadamente, 120.000 bajas. Bajo este contexto, la trama se arma alrededor de dos ejes. Por un lado el de cuatro jóvenes soldados que son llamados a filas por el bando republicano y por otro, la batalla de los despachos, donde figuras como Juan Negrín y Manuel Azaña intentan ganar tiempo para encontrar una ayuda internacional que jamás llegó.

El talento detrás de Ebro, de la cuna a la batalla también se encuentra en su elenco principal. Ahí está el reciente ganador del Emmy Internacional, Oriol Pla y dos figuras tan reconocidas como Àlex Monner y Enric Auquer. El resto del casting se configura con Emilio Palacios Roser Tapias, Artur Busquets, Manuel Morón, Adolfo Fernández, Alfonso Sánchez y Kimberley Tell. Nombres que todavía no tenían el currículum fílmico actual, pero que por aquel entonces ya demostraban ser esa generación llamada a liderar los nuevos rostros del mundo interpretativo.

Sin romantizar el conflicto

Entre las virtudes del trabajo de Parrado y Sola se encuentra por supuesto, la idea de reflejar la inocencia perdida de sus protagonistas. Unos personajes destinados a una lucha que apenas entienden, manifestando el adagio popular de de que en la guerra sólo hay perdedores.

Aparte de su presencia en Prime, Ebro, de la cuna a la batalla también está disponible en Movistar Plus, Filmin y FlixOlé.