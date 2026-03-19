Michaela Coel dirigirá la nueva ‘Contacto sangriento’ junto a A24: ¿quién será el nuevo Jean-Claude Van Damme?

Hollywood nunca tiene suficientes remakes y ahora, tras casi 40 años desde su estreno, el turno le ha llegado a Contacto sangriento, el filme que encumbró a Jean-Claude Van Damme como estrella del cine de acción. La encargada de dar esa nueva visión será Michaela Coel, la guionista y showrunner que saltó a la fama en 2020 gracias a su desempeño en la genial miniserie, Podría destruirte. Coel contará de nuevo con el apoyo directo de A24, el sello independiente con el que este año estrenará Mother Mary, la última cinta del director David Lowery y First Day on Earth, una serie que el estudio coproducirá junto a la BBC y HBO Max. Pero ¿cómo será este regreso al material que Newt Arnold a finales de los 80? ¿tendremos a un nuevo Frank Dux (Van Damme) o será la propia Coel la que también protagonice y participe en ella?

En el comunicado de prensa, la ganadora del Emmy se declaró una fan más de la historia original y de la perseverancia de los luchadores que participan en Kumite, el torneo secreto de artes marciales que conocimos por primera vez en la película. «Siempre he admirado a los luchadores y me asombra la disciplina, la intensidad y el aislamiento que este deporte les exige. Me entusiasma explorar este mundo, sobre todo con A24 como colaboradores. ¡Vamos allá!», explicaba la británica de 38 años.

‘Contacto sangriento’ tendrá un remake

El título original nos ponía en la piel de Dux, un oficial del ejercito estadounidense que se somete a un duro entrenamiento para infiltrarse en el oscuro mundo de las artes marciales clandestinas de Hong Kong.

Contacto sangriento (disponible en Movistar Plus) se vendió en su momento como la historia real del luchador marcial, Frank Dux. Aunque con el tiempo, varios de los sucesos narrados en el filme han sido cuestionados o desmentidos. Así que hoy se ve más como una exageración del relato primigenio que como una trama verosímil. Pensamiento nada extraño si nos paramos a analizar cómo en su momento, la cinta fue vapuleada por la crítica. Eso sí, Contacto sangriento fue abrazada de lleno por los fanáticos y hoy funciona como una película de culto. La saga tuvo otras tres entregas sustituyendo al protagonista principal por Alex Cardo (Daniel Bernhardt).

En la comunicación oficial no se especificó cómo sería esta nueva versión liderada por Coel. Pero podemos prever una actualización sideral que no debería correr el riesgo de renunciar a su esencia: el puro entretenimiento a base de golpes y combates.

Producida por el responsable de ‘Predator: Badlands’

Marc Toberoff será el encargado de ejercer como productor ejecutivo de esta próxima revisión de Contacto sangriento. Una gran noticia para los fans, pues él fue el responsable de supervisar desde los despachos el desempeño de Predator: Badlands y Bitelchús Bitelchús. Por lo tanto y visto su currículum, Toberoff es una de esas figura que tiene muy claro cuál debe ser el enfoque de todo reboot o secuela o remake.

«En 1988, la ahora icónica Contacto sangriento presentó al público la cruda estética de las artes marciales mixtas, y estoy deseando volver a llevar ese formato de torneo lleno de energía a la gran pantalla», declaraba finalmente Toberoff.