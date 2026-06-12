Spielberg regresa a los cines para abducir a la taquilla con ‘El día de la revelación’: repasamos los estrenos del fin de semana

Cuatro años después de estrenar Los Fabelman, Steven Spielberg regresa a los cines con su última película: El día de la revelación. Uno de los filmes más esperados de este 2026 cinematográfico que llegará acompañado, como viene siendo habitual, de varias alternativas en una cartelera cargada de cintas españolas y producciones europeas. Pero, tras varios fracasos comerciales… ¿Recuperará el rey Midas de Hollywood el beneplácito económico de la taquilla?

¿De qué va ‘El día de la revelación’? Reparto y expectativas

La trama de El día de la revelación nos presenta una intensa historia repleta de tensión y conspiración, donde evidencias irrebatibles confirman que la humanidad no está sola en el universo. Es aquí donde un grupo de personajes deberá decidir si revela la noticia al mundo a pesar del caos, mientras el gobierno los persigue para intentar contener la situación, ocultando una verdad que cambiará para siempre la vida de 8.300 millones de personas.

Aparte de la maestría ineludible de Spielberg, el reclamo principal reside en la presencia de sus tres estrellas principales: Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth. John Williams vuelve a colaborar con el realizador en la banda sonora y Janusz Kaminski ocupa, otra vez, el puesto de director de fotografía.

En OKDIARIO publicamos hace poco la crítica de una cinta que, en términos generales, está obteniendo un gran apoyo por parte de la prensa internacional, logrando obtener (en el momento de la redacción del presente artículo) un 82% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

El resto de estrenos destacados del 12 de junio

No todo va a ser Spielberg. La oferta del patio de butacas también nos brinda alternativas:

‘Pioneras: Solo querían jugar’

Tras Mi querida cofradía (2018) y Los buenos modales (2023), Marta Díaz de Lope Díaz vuelve a presentarnos un drama feminista, esta vez centrado en un grupo de chicas jóvenes que quieren jugar a fútbol en la España de principios de los 70. Con el franquismo arraigado y con la ayuda de un promotor deportivo, juntas desafiarán al sistema, siendo las pioneras del fútbol femenino de nuestro país.

‘Un talento único’

Daniel Roher debuta en la ficción poniéndonos en la piel de un afinador de pianos que trabaja con Niki, un leal y talentoso aprendiz que padece hiperacusia, una rara condición que le provoca percibir los sonidos a un volumen exageradamente alto. Una discapacidad que, en cambio, le ayudará a abrir algunas puertas. Concretamente, las del mundo de las cajas fuertes y el crimen organizado.

‘Iván & Hadoum’

Conquistó a la crítica en el Festival de Cine de Berlín y fue la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga. Iván & Hadoum nos presenta a dos enamorados que trabajan juntos en un invernadero de Almería. Una relación sentimental que pende de un hilo cuando ese amor choca directamente con un anhelado ascenso laboral.

‘Joika’

Un drama biográfico neozelandés que nos narra la historia real de Joy Womack, la primera mujer estadounidense que logró graduarse en la Academia de Ballet de Bolshói, en Moscú.

¿Qué película conquistará la taquilla?

Internacionalmente, Spielberg es el gran plato fuerte de cualquier mercado. Sobre todo teniendo en cuenta el apoyo de la prensa internacional. Sin embargo, tanto Los Fabelman como el remake de West Side Story sufrieron sendos batacazos en sus ventanas de exhibición.

Con un presupuesto de 115 millones de dólares, El día de la revelación necesitará cerrar su paso por las salas con, al menos, 300 millones. Su mayor rival aterrizará en los cines el próximo miércoles 15. Sí, nos referimos a la esperada Toy Story 5.