Así es ‘As Deep as the Grave’: la película que resucita a Val Kilmer a través de la IA

Le guste más o menos a los actores y guionistas de Hollywood, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Siendo de esta forma, una herramienta que deberá calibrar tarde o temprano, el enclave legal de su utilización formando parte del centro de la conversación de los debates éticos más relevantes a los que la industria ha enfrentado en el último siglo. La viva prueba de ello es As Deep as the Grave, la futura cinta que resucita a Val Kilmer a través de la IA.

La noticia llegó en el día de ayer, cuando el estudio del filme comunicó la participación póstuma del intérprete a través de la controvertida tecnología. La cinta dirigida por Coerte Voorhees lleva tres años en posproducción y sienta un precedente que desafía incluso a nuestro vocabulario. Porque…¿se puede decir realmente que el actor de Top Gun esté actuando en As Deep as the Grave? La productora tiene el permiso explícito de su hija, Mercedes Kilmer y el deseo otrora de la estrella, quien fue elegida originalmente para el papel. Desgraciadamente y por su enfermedad, Kilmer nunca pudo llegar a afrontar en vida el papel. Pero ahora, gracias a la innovación generativa podremos ver una recreación de su rostro en un proyecto que podría marcar un antes y un después en los usos y la aprobación popular de la polémica tendencia tecnológica. Pero ¿ de qué trata realmente As Deep as the Grave y cómo surge la idea de que Val Kilmer sea recreado mediante la IA?

Val Kilmer resucita a través de la IA

En la comunicación del estudio sobre el filme, anteriormente conocido con el título de Canyon of the Dead, los productores ejecutivos y el equipo técnico y artístico confirmaron que Kilmer fue «elegido originalmente» para dar vida al Padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano que fue una figura histórica en la Misión de San Juan en Farmington, Nuevo México.

El comunicado también avisa de que por supuesto, todo esto se ha hecho bajo el deseo previo del actor y la aprobación y permiso de los suyos: «La tecnología IA generativa de última generación ha permitido a los cineastas honrar el deseo de Kilmer de interpretar a este personaje histórico, en colaboración con sus herederos y su hija superviviente, Mercedes».

Según explica la compañía, As Deep as the Grave es «un retrato verídico de acción y aventuras de los arqueólogos del suroeste Ann y Earl Morris. La película narra la historia de sus excavaciones en Canyon de Chelly, Arizona, y la historia del pueblo navajo».

En la comunicación oficial, Voorhees recordó cómo Val se identificó desde el principio con el Padre Fintan cuando se unió al proyecto hace un lustro. «Lamentablemente, su salud en aquel momento le impidió interpretar este papel, que tenía un significado espiritual y cultural para él. Nos sentimos honrados de colaborar con su hija Mercedes, quien aporta su propia experiencia cinematográfica, para dar vida a este personaje tal y como lo habíamos imaginado originalmente», explicaba el realizador.

¿Quién más aparece en la película?

Aparte de la aparición de Val Kilmer vía IA, As Deep as the Grave contará en su elenco con Abigail Breslin (Pequeña Miss Sunshine),Tom Felton (saga Harry Potter), Finn Jones (Iron Fist) y Wes Studi (Bailando con lobos), entre otros.

Todavía no existe una fecha oficial para su estreno en cines.