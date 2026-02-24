La industria del cine está conteniendo el aliento ante el último lanzamiento tecnológico de IA llegado desde China. Seedance 2.0, la nueva joya de la corona de ByteDance (la empresa detrás de TikTok), ha sacudido los cimientos de Hollywood al demostrar que ya no hace falta un presupuesto millonario para rodar escenas de acción espectaculares.

Con apenas unas líneas de texto, esta inteligencia artificial es capaz de «cocinar» secuencias completas que incluyen desde efectos sonoros hasta diálogos, logrando un acabado tan profesional que incluso los expertos del sector confiesan estar en estado de shock.

Una gran producción al alcance de cualquiera

Lo que diferencia a Seedance de competidores occidentales como Sora (OpenAI) es su capacidad para integrar todos los elementos narrativos en un solo proceso. No sólo crea imágenes impactantes; las dota de una coherencia física y sonora que parece extraída de una producción real. De hecho, se ha vuelto viral su capacidad para recrear clips hiperrealistas, como el famoso reto de Will Smith comiendo espaguetis, elevándolo a un nivel de película de gran presupuesto.

Para directores de estudios de animación, esta herramienta es como tener a un «director de fotografía especializado en acción» a su entera disposición.

Esta tecnología permite que pequeñas productoras, que antes se limitaban a dramas sencillos por falta de presupuesto, puedan ahora lanzarse a géneros complejos como la ciencia ficción o el cine de época, reduciendo drásticamente los costes de los efectos especiales.

Guerra abierta por los derechos de autor

Sin embargo, el éxito de Seedance no ha llegado libre de polémica. La red se ha llenado de vídeos creados por usuarios donde personajes como Spider-Man, Deadpool o Darth Vader protagonizan escenas inéditas. Esto ha provocado una reacción inmediata de gigantes como Disney y Paramount, quienes han enviado cartas de cese y desistimiento a ByteDance por lo que consideran una violación masiva de la propiedad intelectual.

El debate está servido: mientras las empresas de IA priorizan la potencia de sus modelos, los creadores exigen mecanismos de licencia y pagos justos. A diferencia de OpenAI, que firmó un acuerdo de 1.000 millones de dólares con Disney para usar sus marcas de forma legal, el gigante chino parece haber optado por una estrategia de «pedir perdón antes que permiso» para ganar cuota de mercado rápidamente.

¿Ha tomado China la delantera tecnológica?

El lanzamiento de Seedance 2.0 coincide con una ofensiva tecnológica sin precedentes desde Pekín. Tras el éxito de modelos de lenguaje como DeepSeek, China ha situado la IA en el centro de su estrategia económica para 2026.

Aprovechando festividades como el Año Nuevo Chino, las empresas del país están lanzando herramientas que ya no son simples curiosidades, sino agentes capaces de manejar transacciones y producciones audiovisuales completas.

Mientras tanto, Hollywood observa con temor cómo el «techo de cristal» de la calidad cinematográfica ya no es exclusivo de sus estudios de California.