Giro inaudito que lo cambia todo en WhatsApp: se confirma que podrás hablar incluso con personas que no tienen la App

La plataforma WhatsApp (más de 10 mil millones de descargas) lleva un tiempo buscando que la falta de cuenta no sea un muro infranqueable. WABetaInfo, a través de un hallazgo del usuario shw_9876 en la versión beta para Android 2.25.22.13, ha publicado que está empezando a desplegar los Guest Chats, que permiten mantener conversaciones con personas que ni tienen WhatsApp ni una cuenta registrada.

La función llega también a iOS y a la versión web, aunque de momento solo se encuentra disponible para usuarios seleccionados y sin fecha de lanzamiento general. Funciona de la siguiente manera: Desde la sección «Invitar a un amigo» o desde la parte inferior de tu lista de contactos, generas un enlace que mandas por SMS, email o cualquier app de mensajería. La persona que lo tiene que recibir lo abre en el navegador y, si elige entrar sin cuenta, WhatsApp Web genera un identificador único que sirve de base para la clave de cifrado.

La conversación tiene cifrado de extremo a extremo, igual que cualquier otro chat de WhatsApp, y puedes verificarlo escaneando un código QR o comparando el de seguridad manualmente. El invitado aparecerá con «Guest» y solo se podrá enviar texto, nada de vídeos, fotos o documentos.

Puerta de entrada en WhatsApp

Los chats tienen una duración de diez días de inactividad y el enlace anterior no se puede reactivar; toca generar uno nuevo. Se puede bloquear a un invitado, así como escribir a invitados a quienes tú hayas mandado el enlace.

Esta función busca ser una «puerta de entrada» a WhatsApp, que es exactamente la dirección en la que Meta está empujando una plataforma que ya va mucho más allá de la mensajería. La función está disponible en Android, iOS y web, pero sin fecha confirmada para el grueso de los usuarios.