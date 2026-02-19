Los archivos que se esconden en la papelera de WhatsApp y cómo los puedes eliminar: como tener móvil nuevo

¿Te ha pasado alguna vez que de repente al querer hacer una foto o descargarte algo en el móvil te sale un aviso de que no tienes memoria suficiente? Puede que el problema esté en que tu dispositivo cuenta ya de por sí con poca memoria de almacenamiento, pero pocos saben que además, algunas aplicaciones suelen acumular bastantes archivos que de alguna manera están ocultos pero que no dejan de ocupar espacio. Es el caso de la llamada papelera de WhatsApp, dónde se esconden fotos, memes o notas de voz que nos envían y que creíamos que habíamos borrado del todo cuando no es así.

Entonces, si sabes que apenas tienes espacio en tu smartphone, o llevas tiempo notando que el móvil va más lento o se queda sin memoria muy rápido, puede que haya llegado el momento de hacer limpieza en esa papelera de WhatsApp que pocos saben que existe, dado que no aparece como tal, sino que debemos conocer los pasos concretos para dar con ella y poder vaciarla por completo. Toma nota, porque a continuación te explicamos en qué consiste esta papelera, cómo acceder a ella y todo lo que debes hacer para borrar lo que contiene.

Dónde está la papelera de WhatsApp cómo puedes entrar

Primero, vamos a aclarar una cosa: WhatsApp no tiene una papelera como la del ordenador, con su icono y todo. Pero sí tiene un apartado dentro de los ajustes que cumple la misma función. Para entrar, solo tienes que abrir la app, irte arriba a la derecha donde hay tres puntos, ir a Configuración (o Ajustes), buscar Almacenamiento y datos y ahí hacer clic en Administrar almacenamiento.

Una vez dentro, verás algo parecido a un informe de lo que está ocupando espacio en tu móvil. Te muestra cuántos megas (o gigas) hay en cada chat, qué archivos pesan más, cuáles han sido reenviados muchas veces. Y además, te lo ordena para que lo tengas claro. Incluso te pone miniaturas para que sepas qué estás borrando.

Lo bueno es que no hace falta ser experto. Es bastante intuitivo. Puedes entrar en el chat que te interese, y verás que te sale todo ordenado por tamaño. Así puedes ir seleccionando, marcar lo que no te interesa y borrarlo directamente desde ahí.

Todo lo que se acumula sin que lo notes

A veces pensamos que, si borramos una foto del chat, ya está. Pero no. WhatsApp guarda esa imagen también en el almacenamiento del teléfono. Y lo mismo pasa con los vídeos, los documentos y las notas de voz. Si no haces limpieza de verdad, todo eso se queda guardado y se va almacenando, ocupando cada vez más memoria.

Los archivos que más pesan suelen ser los vídeos y las fotos, sobre todo los que se repiten en varios grupos. Luego están los memes que se reenvían sin parar, los audios que ya escuchaste hace semanas y los documentos que te mandaron para algo puntual. Seguro que muchos se pueden borrar, pero los tienes ahí y ni tan siquiera lo sabes.

También hay archivos que se descargan automáticamente, como los que llegan por los nuevos canales de WhatsApp. Aunque no los abras, si tienes activada la descarga automática, se guardan igual. Y por si fuera poco, la app guarda una especie de archivos temporales (caché) que ayudan a que todo funcione más rápido, pero que también ocupan espacio.

Cómo eliminar todo eso y dejar el móvil como nuevo

Ya te hemos dado los pasos para poder borrar todo lo que está en la papelera de WhatsApp, pero con respecto a lo que pasa más desapercibido. De nuevo si entras donde indicamos, verás que lo primero que te sale son los archivos más pesados. De hecho, verás que pone archivos que superan los 5 MB. Ahí suelen estar los vídeos largos o en alta calidad. Si no los necesitas, puedes eliminarlos y liberar espacio rápidamente.

También puedes entrar en la categoría de reenviados muchas veces. Suele estar llena de memes, fotos duplicadas y archivos que se compartieron en varios chats. Son los típicos que ya viste mil veces y no aportan nada. Eliminarlos es un alivio.

Y si usas Android, tienes una opción más: borrar la caché de WhatsApp desde los ajustes del sistema. Solo tienes que ir a Aplicaciones, buscar WhatsApp, entrar en Almacenamiento y pulsar en Borrar caché. No borra chats ni archivos importantes, sólo esos datos temporales que ya no sirven.

Después de hacer esta limpieza, la diferencia se nota. El móvil va más fluido, tienes más espacio libre y todo funciona mejor. Es como si lo acabaras de estrenar.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenarse de archivos

Ahora que ya sabes cómo limpiar WhatsApp a fondo, el siguiente paso es evitar que vuelva a llenarse tan rápido. ¿Cómo? Una buena idea es desactivar la descarga automática de fotos, vídeos y audios. Puedes configurarlo en los ajustes de Almacenamiento y datos, según si estás conectado por wifi o por datos móviles.

También puedes revisar de vez en cuando el Administrador de almacenamiento, igual que haces con el correo o con la galería de fotos. No hace falta hacerlo cada semana, pero sí de forma regular para que no se acumule lo innecesario.

Y si usas WhatsApp para trabajar o compartir documentos importantes, lo mejor es que esos archivos los guardes en la nube o los pases a tu ordenador. Así no se mezclan con lo demás y liberas espacio sin riesgo.