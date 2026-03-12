Parece fácil pero muchos lo pasamos por alto: el consejo de los profesionales para que las mandarinas duren más tiempo

Las mandarinas se recolectan maduras y listas para consumir, pero su conservación no siempre se realiza de la manera más adecuada. Aunque muchas personas colocan la fruta en el frigorífico o en el frutero sin pensarlo demasiado, los profesionales advierten de que estos espacios no siempre son los más convenientes.

Al comienzo de la temporada se notan más duras, con un tono ligeramente verdoso, un sabor más intenso y menos zumo. A medida que pasan las semanas, van perdiendo acidez y se ablandan. Esa evolución resulta determinante para decidir dónde guardarlas y cuándo conviene consumirlas.

Dónde se conservan mejor las mandarinas según los profesionales

El método más eficaz es guardarlas en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Un cesto de mimbre o un cajón con ventilación en la despensa son opciones adecuadas, ya que permiten la circulación del aire y evitan la acumulación de humedad.

Cuando las mandarinas se mantienen tersas y firmes, pueden conservarse en ese espacio aireado sin problema. En cambio, cuando empiezan a ablandarse, es preferible consumirlas antes o colocarlas en el frigorífico durante un tiempo limitado, ya que el frío prolongado puede modificar su sabor.

También se recomienda revisar la caja en cuanto se abre. Si alguna pieza presenta signos de podredumbre o algún pequeño agujero, conviene apartarla de inmediato para evitar que el deterioro se extienda al resto. Al no llevar fungicidas, pueden pudrirse de forma natural si el interior del fruto entra en contacto con el aire.

Este control periódico permite detectar a tiempo cualquier cambio en la piel o en la textura. Una pieza en mal estado puede acelerar el deterioro del conjunto, por lo que la revisión frecuente resulta clave para alargar su conservación.

Además, es importante evitar la acumulación de humedad en el recipiente donde se almacenan. Un entorno demasiado cerrado o húmedo favorece la aparición de moho y reduce el tiempo durante el que se mantienen en buenas condiciones

Otros consejos prácticos para tener en cuenta:

No apilarlas ni dejarlas demasiado juntas.

Revisarlas con frecuencia para comprobar su estado.

Mantenerlas alejadas de frutas que liberan etileno, como la banana o la manzana, ya que este gas acelera su maduración.

Cómo se llaman los «hilitos» blancos y por qué se aconseja dejarlos

Los filamentos blancos que recubren los gajos se conocen como albedo. Se trata de una capa fibrosa presente también en otros cítricos como la naranja o el pomelo.

Aunque su textura no siempre resulta agradable, el albedo esconde un valor nutricional relevante. Es rico en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prolongar la sensación de saciedad. Además, contiene flavonoides y antioxidantes que contribuyen a proteger las células y a reforzar el sistema inmunológico.

Los especialistas en nutrición recomiendan no retirarlo, ya que su consumo puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar la digestión.

Asimismo, el albedo aporta pectina, una fibra soluble que ayuda a disminuir el colesterol LDL y a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, al tiempo que prolonga la sensación de saciedad tras las comidas.