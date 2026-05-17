Delcy Rodríguez entrega a EEUU a Alex Saab, testaferro de Maduro, en un golpe político que sacude Caracas

Delcy Rodríguez ha entregado este sábado a EEUU a Alex Saab, testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, en un golpe político que ha sacudido Caracas. Saab ha sido trasladado este sábado en un avión a Miami (Florida). «El Gobierno de la República Bolviariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana», señala el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela, en un comunicado oficial. «La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», se ha añadido.

Saab ha sido extraditado por decisión de Delcy Rodríguez, tras la reciente captura de Maduro. La medida responde a años de acusaciones formales en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero, vinculados a contratos públicos multimillonarios adjudicados durante el narcodictador Nicolás Maduro.

Saab fue trasladado de El Helicoide bajo custodia hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Posteriormente, ha sido trasladado a Miami. El operativo ha contado con la participación del FBI, la CIA, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Justicia.

Alex Saab es un empresario colombiano, de origen libanés y con doble nacionalidad (colombiana‑venezolana), que se convirtió durante más de una década en uno de los principales operadores financieros del chavismo y en un estrecho aliado del narcodictador Nicolás Maduro.

Vínculo con el dictador Nicolás Maduro

Saab entró en la órbita de la narcodictadura de Venezuela en los últimos años de Hugo Chávez y consolidó su poder bajo el narcodictador Nicolás Maduro, coordinando grandes importaciones de alimentos, combustible y medicinas, sobre todo a través del programa CLAP, envuelto en acusaciones de corrupción y aumento de precios. En 2024, Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional, elevando su estatus a pieza central del gabinete chavista.

Cargos y primer encarcelamiento en EEUU

En 2020 fue detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, extraditado en 2021 y acusado de conspiración de lavado de dinero y de liderar una red de corrupción que habría movido cientos de millones de dólares defraudados al erario venezolano. Estuvo preso en EEUU cerca de dos años hasta que fue liberado en un canje de prisioneros entre Washington y la narcodictafura de Maduro, algo que Caracas presentó como un «triunfo bolivariano».

Detención reciente y deportación a EEUU

En 2026, tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Saab fue detenido en Caracas por el SEBIN, en un operativo con la colaboración del FBI. Tras meses de incertidumbre sobre su paradero, el Servicio de Migración venezolano (Saime) ha anunciado su «deportación» a Estados Unidos este sábado, aduciendo que el colombiano está «incurso en la comisión de diversos delitos» en EEUU y que la medida responde a esa realidad pública, como se ha destacado con anterioridad.

Su vuelo hacia territorio estadounidense implica un regreso a la cárcel norteamericana, donde podría enfrentarse a nuevos cargos o continuar procesos pendientes por lavado de dinero y corrupción vinculada a la narcodictadura de Nicolás Maduro.