Venezuela detiene a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro

Alex Saab, el empresario colombiano conocido por ser el testaferro del dictador Nicolás Maduro, ha sido detenido en Venezuela para ser extraditado a Estados Unidos. La detención se produjo durante la madrugada de este miércoles por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia en una operación conjunta con el FBI, según ha informado Caracol Radio, que cita a fuente de la inteligencia del país norteamericano. Saab permanece bajo custodia de la inteligencia venezolana (Sebin) hasta que se decida su traslado a Estados Unidos.

El empresario colombiano ocupaba el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional desde octubre de 2024 y hasta principios de enero, cuando fue expulsado tras la captura de Maduro en una operación del ejército estadounidense el pasado 3 de enero. Saab salió del Gobierno venezolano después de que Delcy Rodríguez fuera ascendida a presidenta encargada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Raúl Gorrín, propietario del canal Globovisión y vinculado al Gobierno de Maduro, también habría sido detenido en la operación. El empresario está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU por el presunto pago de sobornos millonarios a funcionarios venezolanos.

Globovisión era el único canal de noticias 24 horas de Venezuela, y era crítico con el régimen chavista hasta que fue adquirido por Gorrín. Los dos empresarios fueron detenidos a las 2:30 horas de la madrugada en la lujosa urbanización de Cerro Verde, al sureste de Caracas. Tras su detención fueron trasladados al Helicoide.

Saab fue uno de los operadores financieros del chavismo durante la época de las sanciones económicas a Venezuela más estrictas. Estuvo sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar vinculado con delitos de lavado de dinero y fue detenido en 2002 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en Miami.

Sin embargo, pudo regresar a Venezuela tras un intercambio de presos estadounidenses acordado entre la Administración de Joe Biden y el Gobierno de Maduro a finales de 2023.