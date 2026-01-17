La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido como ministro de Industria a Álex Saab, testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, que estuvo detenido por blanqueo de capitales en Estados Unidos. Junto a este, se han producido cambios de titulares en las carteras de Comunicación e Información, Transporte y Ecosocialismo.

Saab es un empresario colombiano, de origen libanés, que se hizo conocido en 2011 cuando firmó un acuerdo de inversión social en una reunión histórica entre los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos. Aquel acuerdo fue el origen de uno de los presuntos esquemas de corrupción más notorios en Venezuela.

Tras ello, el hasta este sábado ministro de Industria venezolano fue detenido en junio del año 2020 durante una escala en Cabo Verde. Saab fue extraditado a Estados Unidos acusado de blanqueo de capitales. Venezuela trató de frenar el proceso argumentando que Saab había obtenido la ciudadanía venezolana y designándolo como embajador ante la Unión Africana en diciembre de 2020.

Finalmente, en diciembre de 2023, la Casa Blanca liberó a Saab tras un acuerdo con Venezuela en el que el gobierno de Maduro se comprometió a liberar a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela.

Desde finales de 2024, Saab ocupa una de las carteras ministeriales de Industria y Producción Nacional. Entonces, Maduro lo designó con el objetivo de que impulsase un «nuevo modelo económico». Entonces, destacó su «gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo».

«Nuevo momento político» en Venezuela

Ahora, la presidenta encargada de Venezuela desde el arresto del narcodictador Maduro se ha deshecho en elogios hacia el testaferro de su predecesor. «Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades», ha manifestado Delcy a través de una publicación en Telegram.

Esta decisión se engloba dentro del «nuevo momento político» que la presidenta anunció que estaba viviendo el país latinoamericano. La sucesora de Maduro abogó entonces por el «entendimiento» tras la detención de Maduro el pasado 3 de enero, tras una operación militar quirúrgica de la administración estadounidense de Donald Trump.

Según la presidenta encargada, este cambio de rumbo «fue el objetivo que se trazó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones». De ese modo, ha intentado separar los cambios que se están produciendo en el Gobierno de la acción del Ejecutivo de EEUU contra su sucesor.

Cambios en los ministerios

Además de la destitución de Saab, también ha habido movimientos en el sillón ministerial de Transportes. Ramón Velásquez Araguayán deja el cargo para que lo ocupe Aníbal Coronado. «Agradecemos el compromiso y el trabajo» del ministro saliente.

Delcy también ha comunicado que habrá un cambio en la cartera de Ecosocialismo. Desde ahora, pasará a ser dirigida por Freddy Ñáñez. A él le ha encomendado «la labor de seguir impulsando las políticas públicas para la protección de (la) Pachamama y todo lo relacionado en materia ambiental».

También ha nombrado como ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información al filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela. «Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela», ha argumentado la presidenta encargada.

Sumados a todos estos cambios, Delcy ha comunicado la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y de Comercio Nacional. La cartera resultante de esta unión la encabezará el político y militar Luis Antonio Villegas.