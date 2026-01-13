El régimen chavista de Venezuela ya ha liberado a siete españoles: once continúan presos

La caída del dictador Nicolás Maduro ha permitido la excarcelación de siete de los 20 presos españoles que permanecían secuestrados por el régimen chavista en Venezuela. Un proceso iniciado la semana pasada que ha devuelto la libertad a compatriotas que llevaban años siendo utilizados como rehenes políticos por la tiranía bolivariana.

Cinco de los excarcelados estaban recluidos en el Rodeo 1, la célebre prisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Guatire, a escasos kilómetros de Caracas. Los propios presos la conocen como «Naciones Unidas» debido a la cantidad de extranjeros que el chavismo mantenía allí encerrados como moneda de cambio.

Entre los liberados figuran los turistas vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el marinero canario Miguel Moreno Dapena y el valenciano Ernesto Gorbe. También recuperó la libertad en la madrugada del lunes Alejandro González, con doble nacionalidad, que trabajaba como gerente aeronáutico de la multinacional estadounidense Chevron hasta su detención en febrero de 2024.

El caso de este exmilitar resulta especialmente esclarecedor de los métodos mafiosos del régimen: fue encarcelado únicamente por su cercanía con Rocío San Miguel, emblemática figura de la sociedad civil venezolana. Aunque eran antigua pareja sentimental y estaban separados, mantenían buena relación. Suficiente para que la dictadura decidiera utilizarlo como rehén.

Los que aún esperan

En el Rodeo 1 permanecen todavía dos españoles: el estudiante Fernando Noya y el empresario Uaiparu Guerere, de 70 años, que continúan a la espera de que se materialice su libertad.

Los once compatriotas que siguen en prisión se dividen entre cuatro «históricos» y nueve «electorales», detenidos entre 2024 y 2025 en la escalada represiva del chavismo. En el primer grupo destaca Jorge Alayeto, de 54 años, el decano de los presos españoles, encarcelado desde 2017 por su actividad como comerciante. También Ángela Expósito, de 60 años, que dirigía la ONG Fundanimal; María Auxiliadora Delgado, de 51 años, cuyo único delito fue ser hermana de un militar considerado sospechoso por la tiranía, y Karen Hernández, de 39 años, condenada a 30 años de prisión por su supuesta implicación en la operación Gedeón.

Los «electorales»: la represión reciente

El segundo grupo lo componen españoles detenidos más recientemente. Entre ellos, Sofía Sahagún, de 55 años, retenida todavía en el Helicoide cuando se esperaba su excarcelación el jueves; Catalina Ramos, dirigente de Vente Venezuela y amiga personal de María Corina Machado; Montserrat Espinosa, propietaria de una pizzería; el exalcalde de Barinas José Luis Machín Machín, de 64 años, y su compañero de partido Miguel Álvarez.

También continúan presos el joven Jesús Ernesto Castillo y Jesús Enrique Gómez, acusado como la mayoría de ellos de «conspiración», el cargo comodín que la dictadura chavista ha utilizado sistemáticamente contra cualquier ciudadano que considerara molesto para sus intereses.