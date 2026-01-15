Delcy Rodríguez anuncia un «nuevo momento político» en Venezuela tras la captura de Maduro

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves un «nuevo momento político» en el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Con tono conciliador, Rodríguez ha abogado por el «entendimiento» entre las diferentes corrientes ideológicas del país.

«Venezuela se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con respeto hacia el otro, hacia los Derechos Humanos», ha declarado la dirigente en un encuentro con medios de comunicación.

Tras una semana en el cargo, Rodríguez ha querido atribuir a Maduro el mérito de las liberaciones de presos que se están produciendo. «El objetivo es abrir espacios políticos. Este fue el objetivo que se trazó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones», ha asegurado la presidenta encargada.

Según sus cifras, hasta la fecha «ya suman 406» las excarcelaciones, en una comparecencia en la que estuvo acompañada por dos pesos pesados del chavismo: su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano.

La opositora Plataforma Unitaria venezolana ha confirmado en las últimas horas la excarcelación de 102 detenidos de los 116 anunciados este lunes por Caracas, si bien ha instado al gobierno a acelerar el proceso.

«Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios», ha reclamado la plataforma opositora en redes sociales.

El anuncio de Delcy Rodríguez llega en un momento de máxima incertidumbre para Venezuela, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en un ataque sobre la capital que ha sacudido los cimientos del chavismo y abierto un escenario político completamente nuevo en el país latinoamericano.