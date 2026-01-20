La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha revocado a Alex Saab como director del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo encargado de las inversiones extranjeras en el país. Saab es uno de los hombres fuertes del chavismo, investigado por ser presunto testaferro de Nicolás Maduro y mencionado en los Papeles de Panamá y en los Pandora Papers, entre otros. Hace unos días, lo echó del Ministerio de Industria. En su lugar, la nueva dirigente venezolana ha colocado a Calixto Ortega, quien fuera presidente del banco central de la nación caribeña.

Saab, de origen colombiano, ha estado solicitado por la Justicia de Colombia y Estados Unidos (EEUU) por sus negocios en Venezuela, hasta que Joe Biden lo indultó a finales de 2023 a cambio de la liberación de presos por parte del régimen chavista.

En concreto, Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde, para posteriormente ser extraditado a EEUU, donde se enfrentó cargos por lavado de activos antes de ser excarcelado en 2023 en un acuerdo que incluyó la liberación de diez ciudadanos estadounidenses.

De origen colombiano, algunas investigaciones han apuntado a que este empresario y responsable político ha sido informante de la DEA. La prensa internacional lo ha señalado por gestionar importaciones con un valor de 159 millones de dólares cuando, más tarde, sólo llegaron 3 millones de dólares a Venezuela.

Cambios de Delcy en Venezuela

Así, Delcy Rodríguez avanza en los cambios que está llevando a cabo en Venezuela. En el lugar de Saab, la presidenta ha colocado a un perfil más técnico, Calixto Ortega. «Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica», ha esgrimido en redes sociales.

La dirigente venezolana ha asegurado que brindará a Ortega, que asimismo ejerce como vicepresidente de Economía, «todo (su) respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela». En el mismo mensaje, ha agradecido a Saab por «su compromiso y gran trabajo al frente» del CIIP, apenas días después de destituir al testaferro del presidente Nicolás Maduro como responsable de la cartera de Industria.

Rodríguez, que ha nombrado a Nuramy Josefa Gutiérrez González como nueva ministra de Sanidad en sustitución de Magaly Gutiérrez Viña, anunció la semana pasada cambios al frente de los ministerios de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo y declaró un «nuevo momento político» en el país latinoamericano, tras la detención de Maduro a principios de enero en un ataque de EEUU sobre Caracas.

Estos nombramientos llegan además en medio de las conversaciones entre las autoridades venezolanas y la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera del país latinoamericano y explotar sus reservas con empresas estadounidenses, si bien el jefe de la Casa Blanca ya manifestó antes de la intervención militar en Venezuela su interés por otros recursos naturales.