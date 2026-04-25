Estados Unidos ha accedido a modificar parcialmente sus sanciones contra la narcodictadura de Venezuela para permitir que Caracas pague los honorarios del abogado defensor del narcodictador Nicolás Maduro, levantando así una restricción que podría haber complicado el desarrollo del proceso judicial, según consta en un documento judicial reciente. EEUU permitirá así que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pague la defensa del narcodictador Maduro con dinero de todos los venezolanos. El juicio puede acabar con una condena de cadena perpetua para el narcodictador de Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha emitido varias licencias específicas mediante las cuales se autoriza que la narcodictadura de Venezuela pueda realizar pagos destinados a cubrir los honorarios de la defensa legal de los acusados en el proceso penal. Estas autorizaciones permiten que los abogados reciban sus pagos desde fondos ubicados en Caracas, pese a las sanciones financieras vigentes.

La falta inicial de acceso a dichos fondos se convirtió en uno de los principales obstáculos procesales planteados por la defensa, que argumentó que las restricciones impuestas por el régimen de sanciones impedían financiar adecuadamente la representación legal y afectaban el derecho a la defensa. En este contexto, la defensa solicitó al tribunal que evaluara el impacto de dichas limitaciones dentro del procedimiento judicial.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y trasladados a Nueva York para enfrentarse en un juicio a cargos penales, entre ellos conspiración por narcotráfico y narcoterrorismo. Ambos se han declarado inocentes y permanecen detenidos en Brooklyn a la espera del juicio.

En febrero, el abogado del narcodictador Nicolás Maduro, Barry Pollack, solicitó al juez federal Alvin Hellerstein, que desestimara el caso, alegando que las sanciones estadounidenses impedían que el gobierno venezolano pagara los honorarios de la defensa, lo que vulneraría el derecho constitucional a la asistencia letrada.

Según consta en un documento judicial reciente, se ha producido un ajuste en las sanciones estadounidenses contra la narcodictadura de Venezuela que permitiría a Caracas cubrir los honorarios legales del equipo de defensa del narcodictador Nicolás Maduro en un proceso penal en Estados Unidos.

La medida se enmarca en un contexto jurídico complejo en el que las sanciones económicas vigentes interfieren con transacciones financieras relacionadas con la representación legal del acusado.

La cuestión del pago de la defensa

El equipo legal del narcodictador de Venezuela Nicolás Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, planteó ante el tribunal federal de Manhattan que las sanciones estadounidenses impedían que el gobierno venezolano pagara los honorarios de la defensa.

Según la argumentación presentada, esta restricción supondría una limitación del derecho constitucional a la asistencia letrada efectiva, al impedir la financiación de la representación jurídica del acusado.

La defensa sostiene además que ni Maduro ni su entorno cuentan con recursos personales suficientes para afrontar los costes legales del proceso.

Alegaciones de la defensa

El abogado Barry Pollack solicitó al juez federal Alvin Hellerstein que se valorara el impacto de las sanciones sobre el derecho a una defensa adecuada.

En su argumentación, la defensa subraya que la Constitución de Estados Unidos garantiza a todo acusado el derecho a ser representado por un abogado, independientemente de su situación económica o nacionalidad.

Postura de la Fiscalía

El fiscal del caso, Kyle Wirshba, defendió la legalidad de las sanciones, señalando que estas responden a intereses de seguridad nacional y política exterior.

Asimismo, sostuvo que el tribunal no tiene competencia para obligar al Departamento del Tesoro a modificar o levantar sanciones, ya que estas decisiones corresponden al poder ejecutivo y no al poder judicial.

Consideraciones del tribunal

Durante una vista celebrada el 26 de marzo, el juez Alvin Hellerstein indicó que no tenía intención de desestimar el caso en esta fase del procedimiento.

Sin embargo, expresó reservas sobre el posible impacto que las sanciones podrían tener en el ejercicio del derecho a la defensa.

El magistrado también señaló que el derecho a la asistencia letrada constituye un principio fundamental dentro del sistema judicial estadounidense, y que debe ser preservado en todo proceso penal. El tribunal reconoció que Estados Unidos ha introducido ciertas flexibilizaciones en su régimen de sanciones respecto a Venezuela en los últimos años, lo que ha permitido ajustes puntuales en determinados procedimientos. No obstante, el alcance exacto de estas excepciones continúa siendo objeto de análisis dentro del proceso judicial.