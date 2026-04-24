Detenido un militar que participó en la captura de Maduro por ganar 400.000 dólares en apuestas sobre su detención

Un soldado de Estados Unidos, que participó en la captura del narcodictador de Venezuela Nicolás Maduro, ha sido detenido tras ganar más de 400.000 dólares por apostar, utilizando información clasificada, que el entonces gobernante venezolano perdería el poder en el portal Polymarket.

El acusado, identificado como Gannon Ken Van Dyke, apostó más de 33.000 dólares en Polymarket, un portal de apuestas libres, tan solo unas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara la captura de Maduro. Según la acusación presentada por la fiscalía, Van Dyke obtuvo una ganancia neta superior a los 409.000 dólares al pronosticar la caída del régimen chavista valiéndose de información privilegiada a la que accedió en su condición de integrante del operativo que ejecutó la operación.

El momento en el que se realizó la apuesta llamó de inmediato la atención de las autoridades y desencadenó una investigación de varios meses sobre el posible uso de información clasificada para beneficio personal. Según confirmó Polymarket en un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa detectó las operaciones sospechosas y las remitió al Departamento de Justicia, con el que cooperó plenamente a lo largo de la investigación.

La acusación ha señalado que sólo horas antes de que Trump anunciara el éxito de la operación, Van Dyke realizó presuntamente esa serie de apuestas sobre la destitución de Maduro y sobre si Estados Unidos invadiría Venezuela, empleando para ello la información reservada a la que tenía acceso directo como participante en la planificación y ejecución del operativo. La fiscalía ha precisado que el acusado fue fotografiado de uniforme y armado con un fusil en la cubierta del USS Iwo Jima, el buque de la Armada estadounidense al que Maduro fue trasladado tras su captura.

Van Dyke ha sido acusado de varios delitos graves, entre ellos el uso ilegal de información confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas y fraude electrónico. Según los investigadores, el militar intentó borrar las huellas de las transacciones eliminando su cuenta de Polymarket y cambiando la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta de intercambio de criptomonedas, adonde había trasladado los fondos obtenidos.