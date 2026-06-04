La psicología sugiere que las personas que guardan los recuerdos de la infancia y los regalos de sus hijos no lo hacen por nostalgia, sólo lo hacen para regular su estado de ánimo y ansiedad

La psicología también ha estudiado en profundidad a las personas que guardan los recuerdos de la infancia y los regalos de los hijos o cualquier otro familiar. Además de por nostalgia, diferentes estudios publicados en revistas científicas han demostrado que esto también tiene que ver con el estado de ánimo de las personas que desean volver al pasado y poder llevarse un chute anímico y calmar ansiedades volviendo a un lugar en el que fueron felices. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que guardan los recuerdos de la infancia y los regalos de los hijos.

Esto es un clásico dentro de los hogares de toda España: guardar los recuerdos de la infancia o incluso los regalos de los hijos. Las casas españolas están llenas de estos tesoros que mucha gente guarda para acudir algún día a ellos cuando aparezca la nostalgia. La psicología también ha desvelado recientemente que, además de por nostalgia, ver estas joyas suele tener un impacto positivo en la salud mental y esto es bueno también para calmar ansiedades. Es decir, los expertos han dejado claro que acudir a estos recuerdos tiene un impacto positivo para las personas.

La psicología lleva años estudiando estas conductas y en 1981 tocaron este tema el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi y el sociólogo Eugene Rochberg-Halton, de la Universidad de Chicago, en una investigación que puso el foco en los objetos que más valor tenían dentro de los hogares. Estos expertos en la materia sacaron en conclusión que los recuerdos personales eran los más importantes dentro de una casa por los vínculos afectivos y porque se consideran «irremplazables». Es decir, estos especializados en estudiar la conducta humana sacaron en claro que puede ser más importante un cuadro de un familiar que tengas en casa o los regalos de los hijos que una joya de varios miles de euros.

La psicología y los regalos de los hijos

La psicología también ha hecho referencia a los recuerdos de la infancia y los regalos de los hijos en un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Journal of Personality and Social Psychology. Estos expertos en psicología también demostraron que la nostalgia puede tener efectos positivos sobre la salud mental y el bienestar emocional. Es decir, viajar al pasado que guardamos en casa puede ser positivo para nuestro estado anímico.

Además, los expertos en psicología también dejan claro que guardar estos recuerdos y los regalos de los hijos puede ser muy importante para desarrollar la memoria en edades más longevas. Esto tiene que ver con los estímulos y asociaciones que se pueden realizar en diferentes etapas de la vida y que ayudarán a hacer funcionar una parte del cerebro que en muchas zonas sale erosionada con el paso de los años y que puede volver a etapas pasadas de la vida viendo viejos recuerdos o regalos de los hijos.

Así que la psicología es clara con respecto a los recuerdos de la infancia y los regalos de los hijos: conservarlos es un tesoro porque, además de acumular viejos recuerdos, puede ser bueno en materia de salud mental y para calmar la ansiedad. Y de paso también aportará beneficios en lo que se refiere a la memoria.