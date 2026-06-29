Marian Rojas, psiquiatra: «Uno de los grandes errores en el amor es creer que siempre vamos a sentir lo mismo»

La psiquiatra y divulgadora, Marian Rojas, reflexiona sobre uno de los errores más habituales en las relaciones de pareja, como lo es creer que el amor debe mantenerse siempre con la misma intensidad que durante la etapa del enamoramiento. Además, comprender cómo evoluciona el vínculo es fundamental para construir relaciones duraderas y evitar rupturas motivadas por falsas expectativas.

¿Cuánto dura el enamoramiento?

Durante los primeros meses de una relación el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, oxitocina y otras sustancias relacionadas con el placer, la ilusión y el apego, detalla la especialista. Aun así, este estado es temporal y el paso del tiempo da lugar a una fase más tranquila y estable. Para Rojas, el cambio no significa que el amor haya desaparecido, sino que la relación entra en una etapa diferente, basada en la confianza, compromiso y complicidad.

El gran error

La psiquiatra enfatiza que muchas parejas interpretan el fin del enamoramiento como el final del amor. Una confusión que puede llevar a tomar decisiones precipitadas o pensar que la relación ha dejado de funcionar cuando, en realidad, evoluciona de forma natural. Por ello, Marian Rojas recuerda que el amor requiere cuidado, comunicación y esfuerzo mutuo para fortalecerse con el paso de los años.

Lo importante: saber gestionarlo

La experta reitera que una de las claves para mantener una relación sana empieza por aceptar que las emociones cambian. Además, esperar sentir siempre la misma pasión que al principio provoca frustración y dificulta el valorar otros aspectos vitales de la vida en pareja, como la estabilidad, confianza y apoyo mutuo. Para Rojas, entender las diversas etapas del amor permite afrontar los cambios con más madurez y construir vínculos más sólidos y duraderos.