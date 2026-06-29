Un tiroteo en la ‘fan zone’ del Mundial deja un muerto y un herido grave en California

Luto en el Mundial de fútbol. Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida este pasado domingo en un tiroteo en un popular local de entretenimiento en San José, California. Dicho recinto ha albergado una ‘fan zone’ donde se ven los partidos del evento estrella de la FIFA. Los hechos ocurrieron en las horas posteriores al Sudáfrica-Canadá de dieciseisavos de final que terminó con los canadienses pasando ronda.

El tiroteo se produjo en un lugar muy concurrido como San Pedro Square, uno de los emplazamientos de la bahía de San Francisco donde se han reunido grandes multitudes para ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes y donde cada día pasan miles de aficionados a disfrutar de la pasión por el fútbol.

La Policía de San José está investigando el móvil del tiroteo, pero en su cuenta en las redes sociales dejaron claro que podría ser un homicidio. «Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar de los hechos. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en peligro su vida. Este incidente está siendo investigado como un homicidio. Varias calles aledañas permanecen cerradas en la zona», informaron las autoridades en las redes sociales.

España visitará el estado de California para medirse a Austria en los dieciseisavos de final, pero el encuentro se celebrará a varios centenares de kilómetros de la zona del incidente al disputarse en Los Ángeles.

Hay que resaltar que el Área de la Bahía de San Francisco ha acogido hasta la fecha cinco partidos de la Copa del Mundo, siendo el próximo un partido de dieciseisavos este próximo miércoles entre Bosnia-Herzegovina y Estados Unidos, el conjunto anfitrión. La Policía investiga el hecho como un homicidio y no una reyerta entre aficiones, esperando que todo se aclare en las próximas horas.