Eustaquio se convierte en el héroe de Canadá, elimina a Sudáfrica y evita una prórroga soporífera

Canadá es la primera selección en alcanzar los octavos de final del Mundial 2026. Un gol de Stephen Eustaquio en el descuento del partido (92′) evitó la prórroga en uno de los encuentros más soporíferos del torneo y clasificó a una de las anfitrionas, que acabó con el sueño de Sudáfrica de forma cruel (0-1). Tras la victoria por la mínima, los de Jesse March esperan al ganador del Holanda-Marruecos en la siguiente ronda.

En el comienzo de su exilio, tras disputar toda la primera fase en su país y perder el derecho a seguir haciéndolo al quedar segunda del grupo B, Canadá bajó considerablemente el nivel mostrado en los tres choques anteriores, pero a los puntos mereció el triunfo y el pase ante una Sudáfrica inferior. Disparó seis veces más a puerta que su rival y en la última encontró el gol y agrandó la mayor hazaña de su historia en un Mundial, que ya era llegar a las eliminatorias.

Después de una fase de grupos notable en líneas generales, dos de los equipos más sorprendentes del inicio del Mundial se medían en el espectacular estadio de Los Ángeles. Un auténtico lujo para dos revelaciones cuya actuación en la primera parte no correspondió a la grandeza del escenario. La mejor ocasión la tuvo el central canadiense Bombito. De forma inverosímil, entre Modiba salvaba sobre la línea su remate de cabeza.

Como difícil de creer fue el penalti no pitado por el árbitro de campo Joao Pinheiro, a quien Del Cerro Grande no motivó para cambiar su decisión. Pifia española y Mundial, porque Mudau clavó la pierna por delante de Laryea para que el canadiense tropezase, impidiéndole chutar a puerta. Canadá acumuló la mayoría de ocasiones en la segunda parte, pero llegados al 90′, el marcador seguía sin moverse.

Eustaquio frena el aburrimiento

Hasta que don Eustaquio de Canadá nos libró de una prórroga del partido más soporífero en todo el Mundial. El centrocampista cedido por el Oporto a Los Ángeles FC fue el héroe en su estadio. La jugada partió de los pies de su compañero de equipo, Shaffelburg. Sudáfrica repelió su centro por la derecha y el autor del gol, más listo que nadie, controló de pecho y la cruzó al palo derecho del portero sudafricano, Williams.