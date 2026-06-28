Mundial 2026: dieciseisavos

Resultado Sudáfrica – Canadá, en directo online: resumen, estadísticas, cronología y cómo va el partido del Mundial 2026 hoy en vivo

Sigue en directo el primer partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

Sudáfrica fue una de las sorpresas en su grupo

Canadá es una de las selecciones anfitrionas en este Mundial

Sudáfrica Canadá
Sigue en directo el Sudáfrica-Canadá. (Getty)
Luis Cobos
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    • Bienvenidos al directo del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá en el estadio de Los Ángeles. Los partidos de eliminatoria de esta Copa del Mundo comienzan este domingo 28 de junio y la emoción es máxima. Sigue con nosotros este primer partido directo en OKDIARIO.

    La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha llegado a su fin y, sin tiempo de descanso, la ronda de dieciseisavos de final ya está aquí. Llegan los partidos de eliminatorias en los que no hay red. Si pierdes, te vas a casa. Si hay empate, tendremos las primeras prórrogas y quién sabe si tanda de penaltis.

    Sudáfrica y Canadá disputan este domingo 28 de junio a partir de las 21:00 horas el primer encuentro de eliminatorias de esta Copa del Mundo en Los Ángeles. Un partido entre una de las sorpresas del cuadro y una de las anfitrionas.

    Sudáfrica se metió por sorpresa como segunda de su grupo tras vencer en la última jornada a Corea del Sur y empatar anteriormente contra la República Checa. Por otro lado, Canadá, una de las anfitrionas, también quedó segunda en su grupo tras perder contra Suiza. Anteriormente, goleó Catar y empató contra Bosnia.

    22:50

    Minuto 89

    Partidazo de Mbokazi

    Especular partido del centro sudafricano Mbokazi, jugador de Chicago Fire. Lo está cortando todo.

     22:48

    Minuto 85

    Dos cambios más en Sudáfrica

    Entran Rayners y Moremi al campo a falta de cinco minutos.

     22:46

    Minuto 85

    ¡Se viene la primera prórroga del Mundial!

    No marca nadie y quedan cinco minutos para el 90. Se nos viene la primera prórroga del Mundial.

     22:45

    Minuto 84

    ¡Otro disparo de Appollis!

    Disparo lejano de Appollis que atrapa en dos tiempos el portero de Canadá. Queda muy poco para la prórroga.

    0-0

     22:39

    Minuto 77

    ¡Otra parada del portero sudafricano!

    Disparo de Jonathan David que detiene otra vez más el portero de Sudáfrica. Algo mejor Canadá con Davies.

     22:37

    Minuto 75

    ¡Entra Davies en Canadá!

    Momento importante en el Mundial. Debuta Davies en esta edición con Canadá. Tendrá 15 minutos para evitar la prórroga. Es el mejor jugador de esta selección, pero por lesión no había podido jugar.

     22:35

    Minuto 74

    Otro aviso de Sudáfrica

    Llegada con peligro de Sudáfrica que avisa de nuevo a una triste Canadá

     

     22:33

    ¿Habrá prórroga en el Sudáfrica-Canadá?

    Quedan menos de 20 minutos en Los Ángeles y el resultado sigue siendo de empate a cero. Si sigue así tras el 90, tendremos la primera prórroga de este Mundial. Y si no hay goles en el tiempo extra: tanda de penaltis.

     22:31

    Minuto 70

    Dos cambios más en Canadá

    Entran Promise David y Shaffelburg en Canadá para buscar un gol que se resiste

     22:26

    Minuto 64

    ¡Vuelve a salvarse Sudáfrica!

    Otra vez Sudáfrica salva el gol de Canadá. Primero mano a mano de Oluwaseyi que despeja el portero y en el rechazo, otra vez a portería vacía, la defensa despeja la bola. Increíble como sobrevive el cuadro africano.

    0-0

     

     22:23

    Minuto 61

    ¡Ocasión de Sudáfrica!

    Disparo lejano de Appollis desde la frontal que se va desviado por muy poco. Avisa Sudáfrica.

     22:21

    Minuto 59

    Dos cambios en Canadá

    Doble cambio en Canadá para intentar arreglar este partido. Entran Sigur y De Fougerolles.

     22:18

    Minuto 57

    Sudáfrica está muy viva

    La grada pita cada vez que Sudáfrica pierde tiempo, pero la realidad es que están compitiendo de maravilla.

     

     22:15

    Minuto 54

    Primera amarilla para Canadá

    Sudáfrica se gusta en el medio, Saliba llega tarde y ve la primera amarilla del partido.

    0-0

     22:10

    Minuto 49

    Canadá sigue atascada

    La segunda mitad comienza con el mismo guion. No encuentra el camino hacia el gol.

    0-0

     22:06

    Minuto 46

    Cambio en Sudáfrica

    Cambio en Sudáfrica tras el descanso: Entra Mbatha por Mofokeng.

    Cambio defensivo con 0-0.

     22:04

    Va a comenzar la segunda parte

    Saltan ya los jugadores de ambos equipos. Se prepara un cambio defensivo en Sudáfrica.

     21:50

    Descanso en Los Ángeles con polémica

    Llegamos al tiempo de descanso con una Canadá que no encuentra el gol ante una selección sudafricana que espera cada vez más atrás.

    Canadá se fue al túnel de vestuarios protestando un penalti sobre Laryea.

    0-0

     21:46

    Minuto 45

    Pide penalti Canadá

    Pide penalti Canadá justo antes del descanso. Lo revisa Del Cerro Grande desde el VAR.

     21:43

    Minuto 43

    ¡Sudáfrica se salva bajo palos!

    Ocasión tremenda de Canadá, otra vez a balón parado. Remate de Bombito y la defensa africana saca la pelota sobre la línea. Luego remató Buchanan y despejó el portero.

    0-0

     21:41

    Minuto 41

    Otro remate fallido de Canadá

    Canadá vuelve a llegar al área rival, pero sin acierto. No tienen el día. Centro al área y cabezazo alto.

    0-0

     21:34

    Minuto 34

    Disparo de Oluwaseyi

    Remate a la media vuelta del delantero del Villarreal directo a las manos del portero de Sudádfrica.

    0-0

     21:31

    Minuto 31

    Sudáfrica comienza a perder tiempo

    Comienza a perder tiempo Sudáfrica y solamente llevamos media hora de partido. Alucinante.

    Sigue el 0-0

     21:28

    Minuto 28

    Canadá aprieta buscando el primero

    Muy superior Canadá con balón, pero le cuesta encontrar espacios claros para encontrar el primer gol.

     21:25

    Abucheo a la pausa de hidratación

    Pitada tremenda de las aficiones de Canadá y Sudáfrica a la pausa de la hidratación en Los Ángeles. En un estadio cerrado y climatizado.

    Sigue el empate a cero

     21:22

    Minuto 21

    ¡Lo que ha perdonado Canadá!

    Centro lateral al área de Sudáfrica y remató Cornelius de cabeza a placer. Estaba solo y se la dejó mansa al portero.

    0-0

     

     21:17

    Minuto 16

    Remate desviado de David

    Tuvo una buena ocasión Canadá, pero el remate de David tras un saque de esquina se fue desviado.

    0-0

     21:15

    Minuto 14

    Contragolpe de Canadá que corta Sudáfrica

    Buena contra de Canadá que corta en carrera la defensa sudafricana.

     21:11

    Minuto 11

    Canadá se hace con el dominio

    Comienza a ser muy dominante Canadá en el partido. Busca ya el primer gol del partido.

    0-0

     21:09

    ¿Por qué Canadá juega ante Sudáfrica en Estados Unidos?

    Canadá quedó segunda de grupo y es por eso que no juega en su país esta ronda de dieciseisavos. Será Suiza la que juegue en Canadá ante Argelia.

     21:07

    Minuto 5

    ¡Primera ocasión de Sudáfrica!

    Remate lejano de Sudáfrica que despeja el portero candiesense. Avisa ya el cuadro africano.

    0-0

     21:05

    Minuto 2

    Valiente Sudáfrica

    Comienza siendo valiente Sudáfrica en el inicio de partido.

    0-0

     21:00

    ¡Comienza el partido en Los Ángeles!

    Arranca el partido. En juego ya la primera eliminatoria del Mundial 2026.

    El que pierda se va para casa.

     20:54

    Suenan los himnos

    Emoción máxima con los himnos de Canadá y Sudáfrica

     20:51

    Salen ambos equipos el terreno de juego

    Jugadores de Sudáfrica y Canadá ya saltan al campo en Los Ángeles. Se viene la primera eliminatoria de este Mundial.

     20:29

    Once de Canadá ante Sudáfrica

    También tenemos ya once de Canadá: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David y Oluwaseyi.

     20:25

    Ya tenemos onces en Los Ángeles

    Once de Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

     20:20

    ¡Comienzan los dieciseisavos del Mundial!

    ¡Bienvenidos a todos al directo de OKDIARIO del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026!

    Canadá y Sudáfrica se miden en Los Ángeles en la primera eliminatoria a vida y muerte.

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