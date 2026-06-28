Resultado Sudáfrica – Canadá, en directo online: resumen, estadísticas, cronología y cómo va el partido del Mundial 2026 hoy en vivo
Sigue en directo el primer partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo
Sudáfrica fue una de las sorpresas en su grupo
Canadá es una de las selecciones anfitrionas en este Mundial
Bienvenidos al directo del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá en el estadio de Los Ángeles. Los partidos de eliminatoria de esta Copa del Mundo comienzan este domingo 28 de junio y la emoción es máxima. Sigue con nosotros este primer partido directo en OKDIARIO.
La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha llegado a su fin y, sin tiempo de descanso, la ronda de dieciseisavos de final ya está aquí. Llegan los partidos de eliminatorias en los que no hay red. Si pierdes, te vas a casa. Si hay empate, tendremos las primeras prórrogas y quién sabe si tanda de penaltis.
Sudáfrica y Canadá disputan este domingo 28 de junio a partir de las 21:00 horas el primer encuentro de eliminatorias de esta Copa del Mundo en Los Ángeles. Un partido entre una de las sorpresas del cuadro y una de las anfitrionas.
Sudáfrica se metió por sorpresa como segunda de su grupo tras vencer en la última jornada a Corea del Sur y empatar anteriormente contra la República Checa. Por otro lado, Canadá, una de las anfitrionas, también quedó segunda en su grupo tras perder contra Suiza. Anteriormente, goleó Catar y empató contra Bosnia.
Minuto 85
Dos cambios más en Sudáfrica
Entran Rayners y Moremi al campo a falta de cinco minutos.
Minuto 85
¡Se viene la primera prórroga del Mundial!
No marca nadie y quedan cinco minutos para el 90. Se nos viene la primera prórroga del Mundial.
Minuto 84
¡Otro disparo de Appollis!
Disparo lejano de Appollis que atrapa en dos tiempos el portero de Canadá. Queda muy poco para la prórroga.
0-0
Minuto 77
¡Otra parada del portero sudafricano!
Disparo de Jonathan David que detiene otra vez más el portero de Sudáfrica. Algo mejor Canadá con Davies.
Minuto 75
¡Entra Davies en Canadá!
Momento importante en el Mundial. Debuta Davies en esta edición con Canadá. Tendrá 15 minutos para evitar la prórroga. Es el mejor jugador de esta selección, pero por lesión no había podido jugar.
Minuto 74
Otro aviso de Sudáfrica
Llegada con peligro de Sudáfrica que avisa de nuevo a una triste Canadá
¿Habrá prórroga en el Sudáfrica-Canadá?
Quedan menos de 20 minutos en Los Ángeles y el resultado sigue siendo de empate a cero. Si sigue así tras el 90, tendremos la primera prórroga de este Mundial. Y si no hay goles en el tiempo extra: tanda de penaltis.
Minuto 70
Dos cambios más en Canadá
Entran Promise David y Shaffelburg en Canadá para buscar un gol que se resiste
Minuto 64
¡Vuelve a salvarse Sudáfrica!
Otra vez Sudáfrica salva el gol de Canadá. Primero mano a mano de Oluwaseyi que despeja el portero y en el rechazo, otra vez a portería vacía, la defensa despeja la bola. Increíble como sobrevive el cuadro africano.
0-0
Minuto 61
¡Ocasión de Sudáfrica!
Disparo lejano de Appollis desde la frontal que se va desviado por muy poco. Avisa Sudáfrica.
Minuto 59
Dos cambios en Canadá
Doble cambio en Canadá para intentar arreglar este partido. Entran Sigur y De Fougerolles.
Minuto 57
Sudáfrica está muy viva
La grada pita cada vez que Sudáfrica pierde tiempo, pero la realidad es que están compitiendo de maravilla.
Minuto 54
Primera amarilla para Canadá
Sudáfrica se gusta en el medio, Saliba llega tarde y ve la primera amarilla del partido.
0-0
Minuto 49
Canadá sigue atascada
La segunda mitad comienza con el mismo guion. No encuentra el camino hacia el gol.
0-0
Minuto 46
Cambio en Sudáfrica
Cambio en Sudáfrica tras el descanso: Entra Mbatha por Mofokeng.
Cambio defensivo con 0-0.
Va a comenzar la segunda parte
Saltan ya los jugadores de ambos equipos. Se prepara un cambio defensivo en Sudáfrica.
Descanso en Los Ángeles con polémica
Llegamos al tiempo de descanso con una Canadá que no encuentra el gol ante una selección sudafricana que espera cada vez más atrás.
Canadá se fue al túnel de vestuarios protestando un penalti sobre Laryea.
0-0
Minuto 45
Pide penalti Canadá
Pide penalti Canadá justo antes del descanso. Lo revisa Del Cerro Grande desde el VAR.
Minuto 43
¡Sudáfrica se salva bajo palos!
Ocasión tremenda de Canadá, otra vez a balón parado. Remate de Bombito y la defensa africana saca la pelota sobre la línea. Luego remató Buchanan y despejó el portero.
0-0
Minuto 41
Otro remate fallido de Canadá
Canadá vuelve a llegar al área rival, pero sin acierto. No tienen el día. Centro al área y cabezazo alto.
0-0
Minuto 34
Disparo de Oluwaseyi
Remate a la media vuelta del delantero del Villarreal directo a las manos del portero de Sudádfrica.
0-0
Minuto 31
Sudáfrica comienza a perder tiempo
Comienza a perder tiempo Sudáfrica y solamente llevamos media hora de partido. Alucinante.
Sigue el 0-0
Minuto 28
Canadá aprieta buscando el primero
Muy superior Canadá con balón, pero le cuesta encontrar espacios claros para encontrar el primer gol.
Abucheo a la pausa de hidratación
Pitada tremenda de las aficiones de Canadá y Sudáfrica a la pausa de la hidratación en Los Ángeles. En un estadio cerrado y climatizado.
Sigue el empate a cero
Minuto 21
¡Lo que ha perdonado Canadá!
Centro lateral al área de Sudáfrica y remató Cornelius de cabeza a placer. Estaba solo y se la dejó mansa al portero.
0-0
Minuto 16
Remate desviado de David
Tuvo una buena ocasión Canadá, pero el remate de David tras un saque de esquina se fue desviado.
0-0
Minuto 14
Contragolpe de Canadá que corta Sudáfrica
Buena contra de Canadá que corta en carrera la defensa sudafricana.
Minuto 11
Canadá se hace con el dominio
Comienza a ser muy dominante Canadá en el partido. Busca ya el primer gol del partido.
0-0
¿Por qué Canadá juega ante Sudáfrica en Estados Unidos?
Canadá quedó segunda de grupo y es por eso que no juega en su país esta ronda de dieciseisavos. Será Suiza la que juegue en Canadá ante Argelia.
Minuto 5
¡Primera ocasión de Sudáfrica!
Remate lejano de Sudáfrica que despeja el portero candiesense. Avisa ya el cuadro africano.
0-0
Minuto 2
Valiente Sudáfrica
Comienza siendo valiente Sudáfrica en el inicio de partido.
0-0
¡Comienza el partido en Los Ángeles!
Arranca el partido. En juego ya la primera eliminatoria del Mundial 2026.
El que pierda se va para casa.
Suenan los himnos
Emoción máxima con los himnos de Canadá y Sudáfrica
Salen ambos equipos el terreno de juego
Jugadores de Sudáfrica y Canadá ya saltan al campo en Los Ángeles. Se viene la primera eliminatoria de este Mundial.
Once de Canadá ante Sudáfrica
También tenemos ya once de Canadá: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David y Oluwaseyi.
Ya tenemos onces en Los Ángeles
Once de Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.
¡Comienzan los dieciseisavos del Mundial!
¡Bienvenidos a todos al directo de OKDIARIO del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026!
Canadá y Sudáfrica se miden en Los Ángeles en la primera eliminatoria a vida y muerte.
Minuto 89
Partidazo de Mbokazi
Especular partido del centro sudafricano Mbokazi, jugador de Chicago Fire. Lo está cortando todo.