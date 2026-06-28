Resultado Sudáfrica – Canadá, en directo online: resumen, estadísticas, cronología y cómo va el partido del Mundial 2026 hoy en vivo

Bienvenidos al directo del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá en el estadio de Los Ángeles. Los partidos de eliminatoria de esta Copa del Mundo comienzan este domingo 28 de junio y la emoción es máxima. Sigue con nosotros este primer partido directo en OKDIARIO.

La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha llegado a su fin y, sin tiempo de descanso, la ronda de dieciseisavos de final ya está aquí. Llegan los partidos de eliminatorias en los que no hay red. Si pierdes, te vas a casa. Si hay empate, tendremos las primeras prórrogas y quién sabe si tanda de penaltis.

Sudáfrica y Canadá disputan este domingo 28 de junio a partir de las 21:00 horas el primer encuentro de eliminatorias de esta Copa del Mundo en Los Ángeles. Un partido entre una de las sorpresas del cuadro y una de las anfitrionas.

Sudáfrica se metió por sorpresa como segunda de su grupo tras vencer en la última jornada a Corea del Sur y empatar anteriormente contra la República Checa. Por otro lado, Canadá, una de las anfitrionas, también quedó segunda en su grupo tras perder contra Suiza. Anteriormente, goleó Catar y empató contra Bosnia.