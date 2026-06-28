¿Por qué Canada juega ante Sudáfrica en Estados Unidos y no en Canadá si es anfitrión del Mundial?

Canadá y Sudáfrica abren los dieciseisavos de final del Mundial con un enfrentamiento que se disputa este domingo, 28 de junio, a partir de las 21:00 (horario peninsular español) en Los Ángeles. Estas dos selecciones son las primeras en disputar las eliminatorias del Mundial. Entre ellas está Canadá, una de las anfitrionas del torneo. Sin embargo, este Sudáfrica-Canadá no se juega en Canadá, sino en Estados Unidos. ¿Por qué es así?

El Mundial 2026 se disputa en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Los tres equipos jugaron todos sus partidos de la fase de grupos en su país. Y las eliminatorias también estaban hechas para que las selecciones anfitrionas siguieran jugando en su país. Pero esto pasaba si eran primeras de su grupo.

Así, Estados Unidos seguirá jugando en su país porque quedó primera de grupo (su duelo de dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina es en San Francisco). Lo mismo ocurre con México, que jugará su próximo encuentro ante Ecuador en el Azteca de Ciudad de México. Sin embargo, Canadá, que se mide a Suiza, juega en Los Ángeles, en Estados Unidos.

Esto es así porque Canadá quedó segunda en su grupo. Y eso ya le quita la opción de seguir disputando encuentros del Mundial en su país. La FIFA reservó la sede de Canadá (Vancouver) para el primero del grupo. Y Canadá fue segunda. Fue Suiza quien lideró ese grupo, por lo que los europeos sí jugarán los dos encuentros siguientes en Canadá: el de dieciseisavos ante Argelia y el de octavos si gana a los africanos.

La FIFA reservó que tanto México como Canadá tuvieran dos sedes en dieciseisavos y octavos, un partido por ronda. Las selecciones anfitrionas disputarían sus encuentros allí si quedaban primeras de grupo. México lo consiguió, pero Canadá no. Ya a partir de cuartos, todos los encuentros se disputarán en Estados Unidos.

Esta es la razón por la que Canadá, pese a ser anfitrión del Mundial, no juega en Canadá su partido de dieciseisavos ante Sudáfrica. Es la primera vez que un anfitrión del Mundial no juega encuentros del torneo en su país.