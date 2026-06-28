Sudáfrica – Canadá, en directo: alineaciones confirmadas y dónde ver el partido del Mundial 2026 en el Estadio de Los Ángeles hoy vivo
Sigue en directo el primer partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo
Sudáfrica fue una de las sorpresas en su grupo
Canadá es una de las selecciones anfitrionas en este Mundial
Bienvenidos al directo del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá en el estadio de Los Ángeles. Los partidos de eliminatoria de esta Copa del Mundo comienzan este domingo 28 de junio y la emoción es máxima. Sigue con nosotros este primer partido directo en OKDIARIO.
La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha llegado a su fin y, sin tiempo de descanso, la ronda de dieciseisavos de final ya está aquí. Llegan los partidos de eliminatorias en los que no hay red. Si pierdes, te vas a casa. Si hay empate, tendremos las primeras prórrogas y quién sabe si tanda de penaltis.
Sudáfrica y Canadá disputan este domingo 28 de junio a partir de las 21:00 horas el primer encuentro de eliminatorias de esta Copa del Mundo en Los Ángeles. Un partido entre una de las sorpresas del cuadro y una de las anfitrionas.
Sudáfrica se metió por sorpresa como segunda de su grupo tras vencer en la última jornada a Corea del Sur y empatar anteriormente contra la República Checa. Por otro lado, Canadá, una de las anfitrionas, también quedó segunda en su grupo tras perder contra Suiza. Anteriormente, goleó Catar y empató contra Bosnia.
Minuto 14
Contragolpe de Canadá que corta Sudáfrica
Buena contra de Canadá que corta en carrera la defensa sudafricana.
Minuto 11
Canadá se hace con el dominio
Comienza a ser muy dominante Canadá en el partido. Busca ya el primer gol del partido.
0-0
¿Por qué Canadá juega ante Sudáfrica en Estados Unidos?
Canadá quedó segunda de grupo y es por eso que no juega en su país esta ronda de dieciseisavos. Será Suiza la que juegue en Canadá ante Argelia.
Minuto 5
¡Primera ocasión de Sudáfrica!
Remate lejano de Sudáfrica que despeja el portero candiesense. Avisa ya el cuadro africano.
0-0
Minuto 2
Valiente Sudáfrica
Comienza siendo valiente Sudáfrica en el inicio de partido.
0-0
¡Comienza el partido en Los Ángeles!
Arranca el partido. En juego ya la primera eliminatoria del Mundial 2026.
El que pierda se va para casa.
Suenan los himnos
Emoción máxima con los himnos de Canadá y Sudáfrica
Salen ambos equipos el terreno de juego
Jugadores de Sudáfrica y Canadá ya saltan al campo en Los Ángeles. Se viene la primera eliminatoria de este Mundial.
Once de Canadá ante Sudáfrica
También tenemos ya once de Canadá: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David y Oluwaseyi.
Ya tenemos onces en Los Ángeles
Once de Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.
¡Comienzan los dieciseisavos del Mundial!
¡Bienvenidos a todos al directo de OKDIARIO del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026!
Canadá y Sudáfrica se miden en Los Ángeles en la primera eliminatoria a vida y muerte.
Minuto 16
Remate desviado de David
Tuvo una buena ocasión Canadá, pero el remate de David tras un saque de esquina se fue desviado.
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