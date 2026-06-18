Así está la fase de grupos del Mundial 2026: consulta la clasificación

El Mundial 2026 ya ha entrado en la segunda jornada y empiezan a definirse algunas de las posiciones que ocupará cada selección. La fase de grupos entra ya en un momento decisivo, en el que 32 de las participantes obtendrán su clasificación para la siguiente fase. Las dos primeras de cada grupo accederán a los dieciseisavos de final, así como las ocho mejores terceras. Consulta la clasificación de cada uno de los grupos de este Mundial.

El primero en empezar a quedar definido ha sido el Grupo A, que componen Corea del Sur, México, República Checa y Sudáfrica. Tras la disputa del partido entre los checos y los bafana bafana, que ha terminado en empate, ambos se jugarán la clasificación en la última jornada, en la que están obligados a ganar. Si lo hacen, el que acabe tercero entrará en la siguiente ronda.