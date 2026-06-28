El cuadro del Mundial deja una mini Eurocopa en un lado y una mini Copa América en el otro

El cuadro definitivo del Mundial ya está completo después de que finalizara la fase de grupos. España irá por un lado donde hay una afluencia extrema de equipos europeos y a los que hace dos años ya venció en la Eurocopa. Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Croacia aparecen en el horizonte de los chicos de Luis de la Fuente.

España, por lo pronto, deberá pasar unos dieciseisavos de final en los que nos espera la selección de Austria. De ahí, España aguardará rival entre el vencedor del duelo entre Croacia y Portugal dándonos esa clara esencia de Eurocopa. De hecho, ambos rivales son clásicos en las trayectorias de la selección nacional en la última década.

El único momento en que España podría salirse de esta mini Eurocopa en su camino al título mundial es en los cuartos de final. Ahí no está tan claro quién será el hipotético rival con la anfitriona Estados Unidos entrando en la ecuación, pero para ello deberían superar a Bélgica en los octavos de final siempre que los favoritos impongan la lógica.

Ya en semifinales, España tendría que esperar al ganador de un subcuadro fratricida en el que está Francia como principal favorita. Los bleus, sin embargo, tienen un camino lleno de espinas con Suecia en dieciseisavos, Alemania en octavos y Marruecos o Países Bajos en cuartos. Como sucede en el caso de España hay un invitado ilustre como es el país africano en este lado del cuadro que parece una Eurocopa.

Argentina tiene una autopista a semifinales

Mientras que por el otro lado encontramos una mini Copa América con la presencia de sus principales exponentes. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México van por esa parte del cuadro y el único foráneo que está invitado a la fiesta es una selección de Inglaterra que entra como elemento disruptor y que podría ser el coco de Brasil en cuartos.

A la vigente campeona Argentina se le ha quedado una autopista hasta la semifinales tras una fase grupos inmaculada. La albiceleste se medirá en deiciseisavos a Cabo Verde y luego se mediría con el vencedor del Egipto-Australia en octavos de final. En cuartos no habrá prueba de fuego con Colombia o Suiza como rivales más potentes.

El primer Mundial con 48 equipos ha decantado que finalmente haya un 2×1 con Eurocopa y Copa América dentro del evento estrella de la FIFA. Quizá si no estaría de más que Gianni Infantino se plantee sortear el cuadro final después de la fase de grupos para que no haya caprichos tan extraños del azar en el Mundial.