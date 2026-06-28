España ya tiene rival: jugará contra Austria en Los Ángeles el 2 de julio a las 21:00 horas

España ya conoce al rival con el que arrancará el Mundial de verdad. La selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrentará a Austria en los dieciseisavos de final después de que el combinado centroeuropeo empatara ante Argelia en la tercera y última jornada de la fase de grupos. Con ese empate, los austriacos finalizaron segundos de su grupo, sólo por detrás de Argentina, y se citarán con la Selección española el próximo 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un encuentro que comenzará a las 21:00 horas en la España peninsular.

El combinado nacional llega a la primera eliminatoria con buenas sensaciones después de completar una sólida fase de grupos. España terminó primera con siete puntos tras empatar en su debut frente a Cabo Verde (0-0), superar con autoridad a Arabia Saudí (4-0) y cerrar la primera fase con un trabajado triunfo por 1-0 frente a Uruguay gracias a un tanto de Álex Baena.

Más allá de los resultados, la selección española ha dejado luces y sombras. Ha firmado cinco goles a favor y ninguno en contra, recuperando la solidez defensiva que ya fue una de las claves para conquistar la última Eurocopa. Luis de la Fuente ha aprovechado estos tres partidos para recuperar el mejor tono físico de varios futbolistas, encontrar el ecosistema ideal para Lamine Yamal junto a Pedro Porro y confirmar que Dani Olmo debe ser una pieza imprescindible en el once de las eliminatorias.

Austria, por su parte, llega después de una fase de grupos muy competitiva en la que sólo fue superada por una de las grandes favoritas al título, Argentina. Se trata de un equipo intenso, muy físico y con un fútbol directo que obligará a España a ofrecer una versión muy diferente a la que mostró frente a Arabia Saudí.

Un historial claramente favorable

La historia juega a favor de la selección española. España y Austria se han enfrentado en 16 ocasiones entre partidos oficiales y amistosos, con un balance claramente favorable para el equipo de todos: nueve victorias, tres empates y únicamente cuatro derrotas. Además, el registro goleador también refleja la superioridad española, con 43 tantos a favor y 22 en contra.

Eso sí, existe un precedente que nadie quiere recordar. El único enfrentamiento entre ambas selecciones en una fase final de un Mundial se produjo en Argentina 1978 y terminó con victoria austriaca por 2-1.

Desde entonces, España ha dominado claramente este duelo. Especialmente inolvidable fue el 9-0 firmado en Mestalla durante la fase de clasificación para la Eurocopa de 2000, con un Raúl González estelar que anotó cuatro goles. Meses después, la selección volvió a imponerse en Viena por 1-3 para certificar su clasificación.

El precedente más reciente también invita al optimismo. Fue el 18 de noviembre de 2009, en un amistoso disputado en Viena que terminó con una contundente goleada española por 1-5. David Villa firmó un doblete y completaron la exhibición Cesc Fàbregas, Dani Güiza y Pablo Hernández.

Todo eso, sin embargo, servirá de muy poco cuando el balón eche a rodar en Los Ángeles. Empiezan las eliminatorias y ya no habrá margen para el error. España llega como una de las grandes favoritas después de una fase de grupos convincente, pero Austria será el primer examen de verdad en el camino hacia la final del Mundial.