España sobrevive a una guerra, acaba líder y ya espera rival

Objetivo cumplido. Bueno, objetivos cumplidos. Porque España llegaba a esta tercera jornada con el objetivo de finalizar la fase de grupos como líder y lo hizo gracias a un gol de Baena, donde Muslera puso todo de su parte para que así sucediera. Y también tenía como meta regresar a Chattanooga entera y, a falta de que los servicios médicos de la selección española pasen revista, todos los jugadores de Luis de la Fuente sobrevivieron a la cacería uruguaya. Una cacería permitida por un árbitro nefasto que no estuvo a la altura de un partido de Mundial.

Luis de la Fuente hizo dos pruebas en forma de cambios en el once. Mikel Merino, para que cogiese ritmo, ya que jugó una hora, y el otro fue Marcos Llorente, que completó el partido, pero no aprovechó la oportunidad como se podía esperar.

De la Fuente capta el mensaje de la derecha

Si lo que funciona no se toca, De la Fuente lo tocó. Y no pasa nada, pero quedó demostrado que Marcos Llorente y Lamine no se entienden igual que Pedro Porro y Lamine. Y esto sucede porque son laterales totalmente diferentes. El del Atlético necesita campo, banda para correr y pisa el terreno del barcelonista, mientras que el del Tottenham tiene unos conceptos totalmente diferentes. Era el último día para hacer pruebas, ya que el jueves, en Los Ángeles, empieza lo de verdad.

Se le niega a Ferran

Si ante Arabia Saudí fue el VAR el que le dejó sin gol por estar en fuera de juego, contra Uruguay fue el larguero. Ferran Torres lo hizo todo bien, incluido un gran regate, pero cuando se plantó delante de la portería uruguaya, su disparo se estrelló con la madera. Contra Cabo Verde también se topó con el poste y falló una ocasión clamorosa. Mala suerte, pero necesita marcar.

¡Qué arbitraje!

Ismail Elfath es uno de esos árbitros que rápidamente uno aprecia que no puede pitar en un Mundial. No cometió errores de bulto, ya que no hubo oportunidad, pero sí dejó la sensación de que cada vez que tenía que tomar una decisión se equivocaba. Desesperó a Cucurella y, sobre todo, a Oyarzabal, que, tras recibir una falta que no le pitaron y quedar tendido en el suelo, vio cómo tenía que estar un minuto en la banda. Una norma nueva que puede estar bien para evitar las pérdidas de tiempo, pero en esta ocasión fue una injusticia. Una injusticia que podría haber sido subsanada si el juez de la contienda no se hubiese equivocado y hubiese pitado la falta. Permitió una cacería infame que terminó con un sólo expulsado.

Lamine carga el 90%

No completó el partido Lamine, que terminó muy fatigado el encuentro. Fue sustituido a los 76 minutos, pero siguió cogiendo ritmo. El jueves, en los dieciseisavos de final, sí debería estar listo para jugar los 90 minutos si Luis de la Fuente lo estima oportuno.

Las salidas de Unai…

Unai Simón tuvo uno de esos días que, de vez en cuando, el portero del Athletic tiene y puede poner el corazón en un puño a cualquiera. Ante Uruguay vivió uno de esos encuentros. Partido raro del guardameta español, que en dos salidas, aparentemente sencillas, erró, terminó en el suelo y le pudo costar muy caro a los de Luis de la Fuente. Por suerte, nada de eso pasó.

Notas de España