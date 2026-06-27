Muslera ayuda a España: cantada del portero de Uruguay para que Baena haga el primero de la Selección

Fernando Muslera ayuda a España en su camino hacia la primera posición del grupo H y entierra las opciones de Uruguay, con un error garrafal que permite a la Selección ponerse por delante en el marcador. El disparo de Álex Baena no era nada complicado, pero el guardameta, discutido en estos días, falló y el balón se fue para dentro. Un tanto que ponía a los de Luis de la Fuente por delante en el marcador y aseguraban, de esa manera, la primera plaza del grupo, evitando a Argentina en dieciseisavos.

EL GOL DE BAENA 🔥

EL REGALO DE MUSLERA 🤝 ESPAÑA LO GRITA. ESPAÑA LO AGRADECE.#DAZNMundial pic.twitter.com/Z786uktRMs — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

La selección española llegaba sabiendo que el empate le servía para ser primera de grupo, pero ante la necesidad de Uruguay, que con tres puntos siendo tercera tendría muy complicado meterse en la siguiente ronda, no querían riesgos. Por ello, salieron los campeones de Europa en busca del triunfo. Sin embargo, se les resistía. Volvía a faltar fluidez ante un equipo encerrado y que tuvo sus ocasiones en la primera mitad.

De hecho, se podría decir que lo buscaban más los de Bielsa. Hasta que España se encontró con una colaboración inesperada. En una jugada en el área que acabó con Baena disparando raso, en un tiro que teóricamente no tenía mucho peligro, el bote llevó a Muslera a bajar en exceso la mano y no reaccionar a tiempo para desviarlo. El toque le llevó a introducirse el balón en su propia portería.

El gol llegaba en el minuto 42 y, en ese momento, dejaba sin opciones de seguir a la selección uruguaya. A la vuelta de vestuarios, Uruguay lo hacía sin Muslera. El portero era sustituido al descanso por Sergio Rochet. El veterano portero, a sus 40 años, había vuelto de cara a este Mundial bajo las órdenes del Loco, pero su titularidad y sus actuaciones cuestionables habían generado el debate. Un debate que se ha zanjado tras encajar el primero contra España.