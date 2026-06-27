MUNDIAL 2026: ESPAÑA-URUGUAY

Uruguay – España en directo online | Qué necesita cada equipo para clasificar, alineaciones y horario del partido del Mundial 2026 hoy

Sigue en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial 2026

A qué hora y cómo ver por televisión el España-Uguruay del Mundial 2026

España Uruguay directo
En directo: España-Uruguay | Sigue en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial. (Foto: Getty)
Pedro Antolinos
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    • España se enfrenta a Uruguay en la madrugada del viernes al sábado 27 de junio a partir de las 02:00 hora española en Guadalajara. La selección española busca sellar el pase como primera del grupo H para los dieciseisavos de final del campeonato del mundo. Para ello tendrán que ganar o incluso empatar ante el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa, que aún no conoce la victoria en el torneo. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Uruguay del Mundial 2026.

    España se mide a Uruguay en su tercer partido del Mundial, en el que la reciente campeona de Europa intentará sellar el pase a dieciseisavos como primera del grupo H. Después del sorprendente empate ante Cabo Verde y la goleada contra Arabia Saudí, los de Luis de la Fuente suman cuatro puntos e incluso un empate les podría valer para acabar liderando el grupo. Una victoria le haría sumar siete puntos y sellar el pase como primera, y una derrota le llevaría al segundo puesto para medirse a Argentina en la primera ronda eliminatoria o incluso clasificar como una de las mejores ocho terceras.

    Sigue en directo el España-Uruguay del Mundial 2026

    En frente de España estará una Uruguay que llega al último partido de la fase de grupos después de sus empates contra Arabia Saudí y Cabo Verde. Esto ha desembocado en un motín en el vestuario que ha llevado a los pesos pesados a pedir explicaciones a Marcelo Bielsa por sus métodos de entrenamiento. Los uruguayos sólo estarán en dieciseisavos del Mundial si ganan a España en el Estadio de Guadalajara.

    Así está el grupo de España en el Mundial:

    1. España: 4 puntos
    2. Uruguay: 2 puntos
    3. Cabo Verde: 2 puntos
    4. Arabia Saudí: 1 punto

    01:48

    Suena el himno de España

    El himno de España ya suena en Guadalajara. Esto va a comenzar. ¡Vamos, España!

     01:41

    El árbitro del España-Uruguay

    Ismail Elfath será el árbitro que dirigirá el España-Uruguay que se disputa en Guadalajara. Este será el segundo partido que dirige el árbitro de Estados Unidos en este Mundial tras pitar hace unos días el Holanda-Japón.

     01:36

    La afición española conquista Guadalajara

    Nuestro enviado especial en el Mundial, Iván Martín, ha estado en la fiesta española en los alrededores del Estadio de Guadalajara. Consulta el artículo AQUÍ.

     01:31

    Así está el grupo de España

    Así está el grupo H a falta de la última jornada que comienza en unos minutos:

    1. España: 4 puntos
    2. Uruguay: 2 puntos
    3. Cabo Verde: 2 puntos
    4. Arabia Saudí: 1 punto
     01:24

    Hora y dónde ver el partido

    El España-Uruguay del Mundial 2026 comienza a las 02:00 horas y se podrá ver en RTVE y DAZN. Consulta el listado completo de televisiones AQUÍ.

     01:17

    Las cuentas de España

    Las cuentas de España son fáciles: con un empate le valdrá a la selección para estar en dieciseisavos como primera de grupo. En caso de derrota, España se enfrentaría en la primera fase eliminatoria contra Argentina. También podría pasar como una de las mejores terceras.

     01:10

    Ya hay alineación de Uruguay

    Este es el 11 de Marcelo Bielsa para enfrentarse a España: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur, Valverde; Canobbio, Maxi Araújo y Darwin Núñez.

     01:07

    Este es el 11 de España

    Ya tenemos once de España: Llorente y Merino son las novedades con respecto al equipo que goleó a Arabia Saudí.

     01:03

    Se acaba la tormenta

    Se acabó la tormenta por arte de magia. La lluvia deja paso al sol rápidamente y el partido comenzará a la hora que está programado: las 02:00 horas en España.

     01:01

    Lluvia y viento en Guadalajara

    Ojo, que peligra el partido por la fuerte lluvia y el viento que están teniendo lugar en el Estadio de Guadalajara. A ver qué pasa en los próximos minutos. El campo está vacio y los jugadore están en vestuarios.

     01:00

    Buenas noches, España

    ¡Muy buenas noches, España! Hoy no se duerme en nuestro país. Esta noche España disputa su tercer partido del Mundial ante Uruguay a partir de las 02:00 horas. La selección busca la clasificación a dieciseisavos como primera de grupo y en este directo te vamos a contar todo lo que suceda en el partido que se disputa en Guadalajara.

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