Uruguay – España en directo online | Qué necesita cada equipo para clasificar, alineaciones y horario del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial 2026
A qué hora y cómo ver por televisión el España-Uguruay del Mundial 2026
España se enfrenta a Uruguay en la madrugada del viernes al sábado 27 de junio a partir de las 02:00 hora española en Guadalajara. La selección española busca sellar el pase como primera del grupo H para los dieciseisavos de final del campeonato del mundo. Para ello tendrán que ganar o incluso empatar ante el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa, que aún no conoce la victoria en el torneo. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Uruguay del Mundial 2026.
España se mide a Uruguay en su tercer partido del Mundial, en el que la reciente campeona de Europa intentará sellar el pase a dieciseisavos como primera del grupo H. Después del sorprendente empate ante Cabo Verde y la goleada contra Arabia Saudí, los de Luis de la Fuente suman cuatro puntos e incluso un empate les podría valer para acabar liderando el grupo. Una victoria le haría sumar siete puntos y sellar el pase como primera, y una derrota le llevaría al segundo puesto para medirse a Argentina en la primera ronda eliminatoria o incluso clasificar como una de las mejores ocho terceras.
Sigue en directo el España-Uruguay del Mundial 2026
En frente de España estará una Uruguay que llega al último partido de la fase de grupos después de sus empates contra Arabia Saudí y Cabo Verde. Esto ha desembocado en un motín en el vestuario que ha llevado a los pesos pesados a pedir explicaciones a Marcelo Bielsa por sus métodos de entrenamiento. Los uruguayos sólo estarán en dieciseisavos del Mundial si ganan a España en el Estadio de Guadalajara.
Así está el grupo de España en el Mundial:
- España: 4 puntos
- Uruguay: 2 puntos
- Cabo Verde: 2 puntos
- Arabia Saudí: 1 punto
El árbitro del España-Uruguay
Ismail Elfath será el árbitro que dirigirá el España-Uruguay que se disputa en Guadalajara. Este será el segundo partido que dirige el árbitro de Estados Unidos en este Mundial tras pitar hace unos días el Holanda-Japón.
La afición española conquista Guadalajara
Nuestro enviado especial en el Mundial, Iván Martín, ha estado en la fiesta española en los alrededores del Estadio de Guadalajara. Consulta el artículo AQUÍ.
Así está el grupo de España
Así está el grupo H a falta de la última jornada que comienza en unos minutos:
- España: 4 puntos
- Uruguay: 2 puntos
- Cabo Verde: 2 puntos
- Arabia Saudí: 1 punto
Hora y dónde ver el partido
El España-Uruguay del Mundial 2026 comienza a las 02:00 horas y se podrá ver en RTVE y DAZN. Consulta el listado completo de televisiones AQUÍ.
Las cuentas de España
Las cuentas de España son fáciles: con un empate le valdrá a la selección para estar en dieciseisavos como primera de grupo. En caso de derrota, España se enfrentaría en la primera fase eliminatoria contra Argentina. También podría pasar como una de las mejores terceras.
Ya hay alineación de Uruguay
Este es el 11 de Marcelo Bielsa para enfrentarse a España: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur, Valverde; Canobbio, Maxi Araújo y Darwin Núñez.
Este es el 11 de España
Ya tenemos once de España: Llorente y Merino son las novedades con respecto al equipo que goleó a Arabia Saudí.
🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Uruguay es el formado por… #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zXsgy2QTCB
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 26, 2026
Se acaba la tormenta
Se acabó la tormenta por arte de magia. La lluvia deja paso al sol rápidamente y el partido comenzará a la hora que está programado: las 02:00 horas en España.
Lluvia y viento en Guadalajara
Ojo, que peligra el partido por la fuerte lluvia y el viento que están teniendo lugar en el Estadio de Guadalajara. A ver qué pasa en los próximos minutos. El campo está vacio y los jugadore están en vestuarios.
Buenas noches, España
¡Muy buenas noches, España! Hoy no se duerme en nuestro país. Esta noche España disputa su tercer partido del Mundial ante Uruguay a partir de las 02:00 horas. La selección busca la clasificación a dieciseisavos como primera de grupo y en este directo te vamos a contar todo lo que suceda en el partido que se disputa en Guadalajara.
Suena el himno de España
El himno de España ya suena en Guadalajara. Esto va a comenzar. ¡Vamos, España!