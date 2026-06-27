Uruguay – España en directo online | Qué necesita cada equipo para clasificar, alineaciones y horario del partido del Mundial 2026 hoy

España se enfrenta a Uruguay en la madrugada del viernes al sábado 27 de junio a partir de las 02:00 hora española en Guadalajara. La selección española busca sellar el pase como primera del grupo H para los dieciseisavos de final del campeonato del mundo. Para ello tendrán que ganar o incluso empatar ante el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa, que aún no conoce la victoria en el torneo. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Uruguay del Mundial 2026.

España se mide a Uruguay en su tercer partido del Mundial, en el que la reciente campeona de Europa intentará sellar el pase a dieciseisavos como primera del grupo H. Después del sorprendente empate ante Cabo Verde y la goleada contra Arabia Saudí, los de Luis de la Fuente suman cuatro puntos e incluso un empate les podría valer para acabar liderando el grupo. Una victoria le haría sumar siete puntos y sellar el pase como primera, y una derrota le llevaría al segundo puesto para medirse a Argentina en la primera ronda eliminatoria o incluso clasificar como una de las mejores ocho terceras.

Sigue en directo el España-Uruguay del Mundial 2026

En frente de España estará una Uruguay que llega al último partido de la fase de grupos después de sus empates contra Arabia Saudí y Cabo Verde. Esto ha desembocado en un motín en el vestuario que ha llevado a los pesos pesados a pedir explicaciones a Marcelo Bielsa por sus métodos de entrenamiento. Los uruguayos sólo estarán en dieciseisavos del Mundial si ganan a España en el Estadio de Guadalajara.

Así está el grupo de España en el Mundial: