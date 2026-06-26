La afición española ha conquistado Guadalajara y también a la hinchada mexicana en las horas previas al importante partido de España ante Uruguay que comenzará a las 2:00 de la madrugada (horario peninsular). Un encuentro donde los de Luis de la Fuente buscarán la primera plaza del grupo ante una selección uruguaya que se juega la clasificación.

La hinchada española se hermanó con la mexicana en las calles de Guadalajara en las horas previas al último partido de la fase de grupos de la selección española. Un ambiente impresionante y lleno de color con cientos de banderas españolas.