España se pasa al blanco… y desata la locura

España se pasa al blanco. La selección española estrenará frente a Uruguay su nueva segunda equipación en el Mundial, una camiseta que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del torneo antes incluso de verse sobre el césped. Adidas ha apostado por un diseño muy diferente, elegante y cargado de simbolismo, que ha conquistado a los aficionados hasta el punto de convertirla en la prenda más deseada de la Selección.

La nueva camiseta toma como referencia la tradición literaria española. Sobre una base en blanco roto, que recuerda al color de una página antigua, aparece un patrón en tono pirita inspirado en los dibujos, trazos y grafismos de los libros y manuscritos clásicos. A ello se suman los detalles en dorado y burdeos en mangas y cuello, además de la inscripción «ESPAÑA» en la parte posterior, con la Ñ como símbolo del idioma y de la identidad cultural del país. Una camiseta que no sólo viste a un equipo, también cuenta una historia.

Con este lanzamiento, Adidas refuerza su vínculo histórico con la selección española en el mayor escenario del fútbol mundial. La marca alemana ha presentado la colección completa de sus 25 federaciones para el Mundial, en la que recupera patrones geométricos, líneas clásicas y códigos visuales muy ligados a la estética de la Copa del Mundo. Además, el regreso del trébol de Adidas al torneo, 36 años después, supone uno de los grandes guiños de una colección que mezcla nostalgia, modernidad y fútbol.

La prenda también está pensada para competir en condiciones extremas. Adidas ha incorporado tecnología CLIMACOOL+, tejidos con elasticidad mecánica, mapeado corporal en 3D y materiales diseñados para evacuar el sudor con mayor rapidez. El objetivo es que los jugadores puedan mantenerse secos durante más tiempo en un Mundial marcado por el calor, los viajes y las diferentes condiciones climáticas de Estados Unidos, México y Canadá.

Un precio elevado

Pero la camiseta también tiene otra cara: el precio. La básica de la selección española cuesta 100 euros. De esa cantidad, 11,30 euros corresponden a la fabricación, 15,95 a impuestos, 2,90 a publicidad y Adidas se queda cerca de 20 euros. El mayor margen, sin embargo, lo obtiene el comercio que la vende, alrededor de 40 euros, el 40% del precio final. Además, Adidas paga a la Real Federación Española de Fútbol unos 30 millones de euros anuales por patrocinar a la Selección.

La más buscada, como era de esperar, es la de Lamine Yamal. El barcelonista es el gran reclamo de España y su camiseta se ha agotado prácticamente de inmediato en muchos puntos de venta. Su tirón es enorme y la segunda equipación blanca ha disparado una auténtica fiebre entre los aficionados.

Las falsificaciones, un problema

Una fiebre que también ha abierto la puerta a las falsificaciones. La camiseta oficial se mueve entre los 100 euros de la versión básica y cifras superiores si se añaden nombre, dorsal y parches, mientras que las copias se encuentran por cantidades mucho más bajas. Ese contraste ha provocado que la camiseta blanca se vea por todas partes, aunque no siempre sea original. La Policía Nacional ha llegado a requisar más de 66.000 camisetas falsas durante el Mundial, en una operación contra redes que aprovechaban el tirón de selecciones y estrellas como Lamine Yamal.

España se viste de blanco en Guadalajara. Lo hará con una camiseta diferente, literaria, elegante y ya convertida en fenómeno social. Ahora sólo falta que también sea la camiseta de una gran noche ante Uruguay.