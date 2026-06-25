Valverde vs. Baena: el reencuentro

Álex Baena y Fede Valverde se volverán a ver las caras en el España-Uruguay correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial. Un nuevo duelo entre dos futbolistas que, a priori, se encontrarán sobre el césped y jugarán en zonas muy cercanas, por lo que las chispas están aseguradas. España se juega ser primera de grupo, Uruguay la clasificación para los dieciseisavos y ambos futbolistas mantener la calma en una rivalidad que siempre amenaza con subir la temperatura del partido.

No es un cruce cualquiera. Baena y Valverde arrastran un historial de tensión que comenzó en 2023 y que todavía sigue muy presente cada vez que coinciden en un terreno de juego. Todo nació en un Villarreal-Real Madrid de Copa del Rey disputado en el Estadio de la Cerámica. Tras aquel encuentro, el entorno del uruguayo aseguró que Baena le había dedicado un comentario muy duro relacionado con el complicado embarazo que atravesaba Mina Bonino, pareja del jugador madridista. El futbolista español siempre negó de forma tajante haber pronunciado esas palabras.

La tensión terminó explotando unos meses después, en abril de 2023, tras un Real Madrid-Villarreal de Liga en el Santiago Bernabéu. Valverde esperó a Baena en la zona de autobuses del coliseo madridista y le propinó un puñetazo en el pómulo. El jugador español presentó denuncia ante la Policía Nacional y el caso pasó a la justicia ordinaria y al Comité de Competición. Finalmente, la denuncia fue archivada y el uruguayo no recibió sanción deportiva, pero la relación entre ambos quedó completamente rota.

Desde entonces se han cruzado en varias ocasiones en la Liga y la tensión mediática siempre ha estado presente. Durante un tiempo, ambos mantuvieron un perfil profesional, tratando de evitar nuevos incendios y limitándose a jugar. Sin embargo, el último derbi madrileño volvió a elevar el voltaje de una rivalidad que parecía algo más controlada. Con Baena ya en el Atlético de Madrid, el duelo frente a Valverde adquirió una nueva dimensión.

La tensión del derbi

Aquel partido en el Santiago Bernabéu terminó con victoria del Real Madrid por 3-2, pero también dejó una imagen que reabrió todas las heridas. En el minuto 77, Valverde derribó a Baena con una dura entrada por detrás cuando el almeriense conducía el balón. Munuera Montero no dudó y le mostró la roja directa al uruguayo al entender que había utilizado una fuerza excesiva y que no tenía opción de jugar la pelota. La acción encendió el césped, a la grada y recuperó de golpe todo el ruido acumulado desde aquel episodio del parking.

Ahora, el escenario cambia. Ya no será un Real Madrid-Villarreal ni un derbi madrileño. Será un España-Uruguay de Mundial, con muchísimo en juego y con la tensión competitiva al máximo. Baena apunta a ser titular en el ataque de Luis de la Fuente, mientras que Valverde es uno de los líderes de Marcelo Bielsa y una pieza fundamental en el centro del campo charrúa. Sus caminos volverán a cruzarse, esta vez con dos selecciones jugándose buena parte de su futuro en el torneo.

El partido ya tenía suficientes alicientes por sí solo, pero el reencuentro entre Baena y Valverde añade un foco extra. España necesita ganar para cerrar la fase de grupos como líder y confirmar su reacción tras la goleada a Arabia Saudí. Uruguay, en cambio, llega obligada a sumar para no despedirse antes de tiempo del Mundial. En medio de todo eso, dos futbolistas con cuentas pendientes deberán demostrar que son capaces de mantener la cabeza fría. Porque el fútbol pondrá el escenario, pero la calma será casi tan importante como el balón.