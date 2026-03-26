Baena y la polémica con Valverde: «Opino igual que todo lo que ha sacado el Atlético»

Álex Baena fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en La Cerámica a España y Serbia. El jugador del Atlético de Madrid llega a este encuentro siendo uno de los futbolistas más importantes del combinado nacional y con la mente en hacer un gran Mundial.

Baena comenzó hablando de la Finalissima que, finalmente, no se ha jugado: «En el vestuario no hemos hablado mucho, pero a ellos les hubiera gustado igual que nosotros jugar la final. Es un título». Sobre el cambio de mentalidad, entre el club y la selección española, fue claro: «Lo primero es el hoy. Lo importante es preparar el Mundial con la Selección ahora. Para nosotros, no son dos amistosos. Luego ya, a preparar con el club el partido de Liga y la final de Copa».

Por otro lado, no quiso entrar en la polémica generada por la expulsión de Valverde. «Opino igual que todo lo que ha sacado el club», comentó. También habló del cambio de estilo entre España y el Atlético: «Yo me siento libre tanto en el club como en la Selección. Son dos maneras de jugar diferentes, hay que respetar lo que pida el entrenador. Tanto aquí como en el Atlético estoy muy a gusto».

Por último, reconoció que la falta de minutos en el Atlético le puede afectar con España: «Puede ser que pueda afectar porque es importante llegar a la Selección con minutos. Es importante para uno mismo y para el equipo. Pero el entrenador es el que elige, yo siempre intento dar lo mejor de mí mismo en mi club y, si vengo aquí, dar también lo mejor de mí mismo».