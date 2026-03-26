El Atlético aburre a las ovejas: protesta por la sanción a Valverde un día después de conocerse

El Atlético ya aburre con sus reacciones al derbi del pasado domingo en el Santiago Bernabéu. El club rojiblanco emitió otro mensaje a través de sus redes sociales en el que reaccionaba a la sanción de un partido a Fede Valverde más de un día después de conocerse.

En la publicación comunican su descontento poniendo de ejemplo una falta de Oihan Sancet sobre Fermín López que sí le supuso el castigo de perderse dos encuentros, pero que nada tiene que ver con la entrada del uruguayo a Álex Baena para intentar robar el balón.

En el caso del jugador del Athletic Club, la falta fue claramente sin disputa de pelota, mientras que Valverde sí buscó recuperar la posesión para el Real Madrid y, al llegar tarde, golpeó a Baena y vio una injusta tarjeta roja directa.

Munuera Montero no dudó en expulsar al centrocampista del equipo blanco, que no estará en Mallorca en el próximo compromiso en la Liga de los de Álvaro Arbeloa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

El Atlético sigue provocando y el Madrid no entra

Este es el último mensaje del Atlético hacia el Real Madrid, que sigue sin responder a ninguna de las provocaciones desde el derbi en el que se impuso por 3-2: «Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde».

«Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio», concluye.

«En el minuto 77 el jugador (8) Valverde Dipetta, Federico Santiago fue expulsado por el siguiente motivo: «Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva», explicó el colegiado en el acta.