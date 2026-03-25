Competición desacredita el acta de Munuera Montero y deja en un partido la sanción a Valverde

La jugada que ha copado todas las conversaciones desde el pasado domingo ya tiene castigo. Fede Valverde, que fue expulsado del derbi por una patada sobre Baena, tendrá únicamente un partido de sanción pese a que la redacción del acta de Munuera Montero invitaba a la agravación del castigo. «En el minuto 77 el jugador (8) VALVERDE DIPETTA, FEDERICO SANTIAGO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva», explicó el colegiado.

Al emplear el concepto «sin estar a distancia de ser jugado», en el Real Madrid se esperaba que la sanción fuera de dos partidos. Por lo que se hubiera perdido el choque contra el Mallorca en Son Moix de la jornada 30 y la visita del Girona al Santiago Bernabéu de la jornada 31. Finalmente, solo se quedará en uno, con lo cual, podrá estar en la alineación que reciba al Girona. El Comité de Competición ha desacreditado el acta del Munuera al castigar con un único encuentro.

El árbitro intentó explicarle su decisión tanto a Valverde como al propio Arbeloa, pero no convenció a ninguno de los dos. Tampoco al Real Madrid, que tiene claro que el recurso que realizó «no va a servir de nada». «Ya se sabía desde el primer momento. Dos partidos de sanción y a seguir. Sin ruido, sin sorpresa y sin rectificación», añaden. Aunque finalmente no fue así y Valverde solo cumplirá un partido de sanción.

Desde el Real Madrid estaban convencidos de que la clave no estaba en la acción, sino en cómo se interpretaba. Todo gira en torno a la apreciación del árbitro. Y ahí es donde veían el problema. Porque en el seno de la entidad madridista estaban convencidos de que el criterio no fue el mismo que se aplica en otras situaciones similares.

Desde dentro de Valdebebas lo tienen claro: el árbitro falló. Y no estuvo acertado por una razón muy concreta. El contexto. En el Real Madrid están convencidos de que Munuera Montero no juzga solo la jugada, sino quién está delante. En este caso, Baena. Y eso cambia todo.