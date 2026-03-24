El CTA sigue en contra del Real Madrid: ratifica la «fuerza excesiva» de Valverde para justificar su roja

Vuelve el Tiempo de revisión del Comité Técnico de Árbitros y, otra vez, vuelve a estar en contra del Real Madrid. Tras el derbi madrileño, el CTA ha analizado la expulsión de Fede Valverde y ha ratificado de forma sorprendente la decisión de Munuera Montero de enseñarle la roja al uruguayo. Los árbitros señalan que «las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en la sala VOR fueron adecuadas», apuntando a que el colegiado interpreta que el mediocentro madridista empleó «juego brusco grave» contra Baena y respaldando su decisión de enseñar la roja directa.

«Un jugador del Real Madrid disputa un balón dividido en el centro del campo con un rival. El jugador local encima a éste, realizando una entrada por detrás, llegando tarde y contactando con el tobillo sin posibilidad de jugar el balón», señala de primeras el CTA en su explicación de la jugada. Después, comienza a valorar la interpretación de Munuera Montero, al que no corrigen en ningún momento.

El Comité señala que «el colegiado sanciona con roja directa al interpretar que da una patada a un adversario, sin estar el balón a distancia de estar jugado, empleando fuerza excesiva» y, después, afirman que en el VAR no intervienen tras revisar la acción al considerar que «las imágenes son compatibles con juego brusco grave». Por ese motivo, explican que no se avisó a Munuera Montero de que viese repetida la acción en el monitor: «Decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto».

El CTA respalda a Munuera Montero

Munuera Montero ya explicó sobre el césped la decisión. Le dijo a Arbeloa que la roja se debió a que «la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva». De esa forma justificó su decisión de mostrarle una tarjeta roja de forma directa, en una acción que en principio no parecía ser tan grave como para costarle una expulsión al uruguayo. Desde el VAR se limpiaron las manos y evitaron corregir al colegiado.

Ahora, el CTA afirma que estuvo bien arbitrada. Es la única jugada del derbi que se ha analizado, más allá de la solicitud del Atlético de Madrid de que se revisara lo que consideraban un penalti de Dani Carvajal a Marcos Llorente en un intento de despeje del madridista, que llega cuando el futbolista rojiblanco ya había despejado el balón. Al no hacer caso a sus peticiones, los del Metropolitano han denunciado seis jugadas que, a su parecer, fueron perjudiciales para sus intereses, aunque parecen bien arbitradas en un principio.