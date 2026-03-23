Cañizares y su reflexión viral: «Queréis prisión permanente revisable para Valverde y es amarilla clara»

La expulsión de Fede Valverde en el derbi ha dado pie a todo tipo de lecturas sobre la decisión de Munuera Montero. El uruguayo vio la roja directa tras dura entrada a Álex Baena que dejó al Real Madrid con diez cuando ya iba ganando 3-2 en el marcador. Una decisión arbitral que hizo sufrir a los de Álvaro Arbeloa y que encendió la polémica entre ambos futbolistas a raíz de las rencillas que tuvieron en el pasado.

Ocurrió en una disputa de balón en la que el jugador del Atlético buscaba proteger el balón. Valverde fue a rebañarle el balón, pero en su lugar terminó impactando en la bota. A pesar de que el esférico estaba en juego, el colegiado no dudó ante la incredulidad del Santiago Bernabéu. Una decisión que hasta tuvo que explicar a pie de campo a Arbeloa después de dejar con uno menos a su equipo. Los más críticos hacia el club blanco buscaron criminalizar al charrúa, pero otros que vivieron el fútbol desde dentro, como Santiago Cañizares, explicaron por qué debió ser castigado solo con amarilla.

«También podían haber pedido prisión permanente revisable (comentó con ironía). Ha sido una patada de fútbol…amarilla. Es una acción normal. No es ninguna agresión, lo veo clarísimo. Venimos de un fútbol en el que esto no era ni tarjeta. Está bien que la muestre porque hay que proteger a los jugadores… ¿pero tarjeta roja? Entonces tendrían que haberse analizado 500 faltas en el partido», explicó Cañizares en El Partidazo de Cope.

⁉️ ¿Es roja a Valverde? 🗣️ El #TertulionPartidazo se moja 🟨 «Con amarilla hubiera valido» 🟥 «Es roja, es una patada por detrás, sin posibilidad de jugar el balón y yendo a hacer daño» 😅 «Si, y prisión permanente revisable… Es clara amarilla» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/AgXPNvFVUd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 22, 2026

Así fue la explicación que le dio Munuera Montero a Arbeloa: «Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene Fede Valverde es derribarlo con fuerza excesiva», explicó entre pitos. Aún queda por conocer qué castigo recibirá el uruguayo y si la acción solo es un partido o terminan siendo más ante la supuesta temeridad que recogió en el acta arbitral. Una polémica que, de nuevo, salpicó al Real Madrid.