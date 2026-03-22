El día en que Munuera Montero perdonó una roja a Raphinha: la comparativa con Valverde es sonrojante

Munuera Montero ha cambiado su propio criterio con las sanciones en esta misma Liga. Antes sólo sacaba tarjeta amarilla con faltas mucho más graves, como la entrada criminal de Raphinha a Mateu Morey en Mallorca en la jornada 1, pero este domingo, contra el Real Madrid, claro, expulsó a Fede Valverde por una patada involuntaria en su intento de recuperar el balón.

El árbitro del derbi dio la nota en el Real Madrid-Atlético, un partido que intentó equilibrar en el 77′ cuando iba 3-2 a favor de los blancos con una tarjeta roja muy exagerada al uruguayo, cuyo único fallo fue cometer falta contra Álex Baena al luchar por la pelota. Por su culpa, Fede no podrá estar en Mallorca a la vuelta del parón de selecciones en otra batalla clave por el título para los blancos.

Munuera Montero, a diferencia de en Son Moix, donde perdonó a un Raphinha que golpeó al adversario con los tacos de las dos botas por delante, no se lo pensó y expulsó directamente a un Valverde que ni estaba amonestado ni había tenido una actuación sucia. Todo lo contrario. Álvaro Arbeloa le pidió explicaciones y el colegiado andaluz se dirigió a la banda para justificar lo injustificable.

Al final del choque, Movistar + mostró en su retransmisión el momento en el que Munuera Montero explicó a Arbeloa el porqué de la roja a Valverde. «Te lo explico. No, no juega… Escúchame un segundo y luego me pregunta. ¿Puedo hablar yo? Yo veo… No juega balón. Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva», le dijo el jiennense al técnico.

Munuera Montero, uno de los favoritos

Aquella actuación en Mallorca le costó la nevera, aunque desde entonces hasta ahora se ha convertido en uno de los árbitros favoritos del CTA de Fran Soto, ya que además de este derbi en el Santiago Bernabéu dirigió partidos grandes como la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona el pasado enero en Arabia Saudí.