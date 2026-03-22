Liga: Real Madrid-Atlético

Munuera Montero explica a Arbeloa la dantesca expulsión a Valverde: «Su única intención es derribarlo»

Munuera Montero explicó a Arbeloa los motivos por los que expulsó a Valverde tras una falta a Baena en el derbi

Los motivos que le expuso no fueron suficientes para el entrenador del Real Madrid, que no comparte la decisión del árbitro

Munuera Montero da la nota en el derbi: saca una roja exagerada a Valverde por una falta a Baena

Munuera Montero, Arbeloa
Munuera Montero y Arbeloa. (Getty)

José Luis Munuera Montero pudo decantar la balanza en el derbi tras la expulsión por roja directa a Federico Valverde. Una acción ante la que nadie daba crédito y que llevó a Álvaro Arbeloa a pedir explicaciones. El colegiado se lo argumentó al técnico, pero a pesar de ello parece una decisión muy controvertida por parte del jiennense. Según lo que le dijo a Arbeloa, la roja se debió a que «la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva».

Arbeloa no se podía creer la decisión de Munuera Montero tras la falta a Valverde. El entrenador del Real Madrid se quejó –y con razón– por la roja que vio el uruguayo, lo que llevó al colegiado a acercarse a la banda, donde se encontraba junto a Carvajal, para explicarle qué era lo que había motivado su expulsión.

«Te lo explico. No, no juega… Escúchame un segundo y luego me preguntas. No juega balón. Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva», apuntó Munuera Montero.

Después del partido, Arbeloa dio su opinión sobre lo sucedido y señaló que no comparte el criterio del árbitro. Lo cierto es que el entrenador del Real Madrid está en lo cierto. Lo único que puede llevarle a la expulsión es la fuerza excesiva y, en este caso, no la hay. Valverde se desentendió del balón, fue abajo a darle una patada a Baena, pero no hay en ningún momento riesgo de lesionar al futbolista del Atlético de Madrid.

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