Munuera Montero explica a Arbeloa la dantesca expulsión a Valverde: «Su única intención es derribarlo»

José Luis Munuera Montero pudo decantar la balanza en el derbi tras la expulsión por roja directa a Federico Valverde. Una acción ante la que nadie daba crédito y que llevó a Álvaro Arbeloa a pedir explicaciones. El colegiado se lo argumentó al técnico, pero a pesar de ello parece una decisión muy controvertida por parte del jiennense. Según lo que le dijo a Arbeloa, la roja se debió a que «la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva».

Arbeloa no se podía creer la decisión de Munuera Montero tras la falta a Valverde. El entrenador del Real Madrid se quejó –y con razón– por la roja que vio el uruguayo, lo que llevó al colegiado a acercarse a la banda, donde se encontraba junto a Carvajal, para explicarle qué era lo que había motivado su expulsión.

«Te lo explico. No, no juega… Escúchame un segundo y luego me preguntas. No juega balón. Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva», apuntó Munuera Montero.

La explicación de Munuera Montero a Arbeloa. #DeportePlus pic.twitter.com/y66xmJKnIv — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 22, 2026

Después del partido, Arbeloa dio su opinión sobre lo sucedido y señaló que no comparte el criterio del árbitro. Lo cierto es que el entrenador del Real Madrid está en lo cierto. Lo único que puede llevarle a la expulsión es la fuerza excesiva y, en este caso, no la hay. Valverde se desentendió del balón, fue abajo a darle una patada a Baena, pero no hay en ningún momento riesgo de lesionar al futbolista del Atlético de Madrid.