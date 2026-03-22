Toni Freixa pide sancionar 12 partidos a Valverde por «premeditación y alevosía» en su entrada a Baena

Toni Freixa, ex directivo del Barcelona metido ahora a azote del madridismo, tuvo uno de sus clásicos delirios en las redes sociales. El culé pidió una sanción ejemplar a Fede Valverde tras ser expulsado por Munuera Montero en el derbi madrileño. Lo más rocambolesco de todo es que la roja al uruguayo fue bastante cogida con pinzas para todos los expertos arbitrales.

«Se viene campaña de la caverna ‘Salvar al soldado Valverde’. Por la premeditación y alevosía le deberían caer 12 partidos» dijo Toni Freixa en unas palabras que despertaron la carcajada del madridismo en las redes sociales. El ex directivo del Barcelona está absolutamente cegado por su antimadridismo viendo este tipo de defensas y teorías de la conspiración.

Lo que en realidad está buscando Toni Freixa y los simpatizantes culés es terminar con el gran momento de forma que vive un Fede Valverde que lleva un mes de marzo espectacular siendo el jugador más destacado del Real Madrid en la eliminatoria de octavos de Champions contra el Manchester City.