Indignación total en el Real Madrid: ven «injusta» la roja a Valverde y señalan directamente al árbitro

El Real Madrid recurrirá la roja que vio Federico Valverde en el derbi que enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu a los blancos con el Atlético de Madrid. A los 77 minutos de partido, Munuera Montero echó del encuentro al uruguayo con roja directa de manera rigurosa. El uruguayo intentó robar el balón a Álex Baena en el centro del campo, derribando al jugador colchonero. El árbitro no se lo pensó y le expulsó directamente.

El árbitro intentó explicarle su decisión tanto a Valverde como al propio Arbeloa, pero no convenció a ninguno de los dos. Tampoco al Real Madrid, que tiene claro que el recurso que va a realizar «no va a servir de nada». «Ya se sabía desde el primer momento. Dos partidos de sanción y a seguir. Sin ruido, sin sorpresa y sin rectificación», añaden.

Desde el Real Madrid están convencidos de que la clave no está en la acción, sino en cómo se interpreta. Todo gira en torno a la apreciación del árbitro. Y ahí es donde está el problema. Porque en el seno de la entidad madridista están convencidos de que el criterio no fue el mismo que se aplica en otras situaciones similares.

Desde dentro de Valdebebas lo tienen claro: el árbitro falló. Y no estuvo acertado por una razón muy concreta. El contexto. En el Real Madrid están convencidos de que Munuera Montero no juzga sólo la jugada, sino quién está delante. En este caso, Baena. Y eso cambia todo.

La sensación es evidente. Si la misma acción se produce con otro jugador, por ejemplo Coke, la decisión habría sido distinta. Amarilla. Sin más. Sin polémica. Sin consecuencias mayores. Pero no ocurrió así. El árbitro interpretó que había algo más detrás. Que existían cuentas pendientes. Que la acción no era aislada. Y esa lectura condicionó la decisión final. Ahí está el error. No se juzgó sólo la jugada. Se juzgó todo lo que la rodeaba. No obstante, desde el club prefieren pasar página y entienden que Valverde se perderá los partidos contra Mallorca y Girona.