Iturralde no sorprende y justifica la expulsión a Valverde: «Juegue o no con fuerza excesiva, es roja»

La roja directa a Fede Valverde generó incredulidad en el Real Madrid. Ni Álvaro Arbeloa, ni el vestuario ni el propio uruguayo creyeron que Munuera Montero decidiese expulsarle de forma fulminante después de su acción con Álex Baena. Una polémica arbitral que no terminó afectando al conjunto blanco para ganar el derbi, pero que no ha evitado todo tipo de discursos justificando la decisión que dejó al uruguayo fuera del partido.

Varios expertos en el fútbol consideran que el castigo fue demasiado severo, como Santiago Cañizares, que considera que la entrada no debía ser punible de expulsión. Sin embargo, otros como el antimadridista Iturralde González justificaron las razones que motivaron a Munuera Montero para echar a Valverde: «¿Es fuerza excesiva o no es fuerza excesiva?», comenzó preguntando en el momento en el que ocurrió la acción. Sin embargo, no tardó ni un segundo en dar su veredicto antes de ver la jugada más detenidamente: «El VAR no lo va a llamar y van a dar por buena la roja», añadió poco después.

Iturralde, acostumbrado a respaldar decisiones arbitrales que perjudican al Real Madrid, razonó que, independientemente de que hubiera balón en juego, Valverde debía ver la cartulina roja: «La roja es fuerza excesiva; si crees que va con fuerza excesiva, juegue o no juegue el balón, es lo mismo, es roja. Para mí es más de fútbol que de roja. Es amarilla clara, más que roja».

No satisfecho con una acción que significó dejar al conjunto de Arbeloa con diez, también se posicionó en su contra a la hora de señalar un supuesto error al señalar penalti a Brahim: «No lo es, es él (Brahim) quien golpea la pierna de Hancko». A pesar de todo el entuerto arbitral, el Real Madrid ganó el derbi y sigue en la pelea por ganar la Liga. Un resultado que les sirve para irse impulsados al parón de selecciones con el objetivo de recortar puntos al Barcelona.